Cs se aferra a seguir en San Telmo: "Los gobiernos en solitario no son sanos"

Ciudadanos cierra su campaña con la predisposición a no desaparecer del mapa electoral en Andalucía como ha ocurrido en Castilla y León y ha apelado a repetir el gobierno de coalición con el PP tras las elecciones autonómicas del 19-J. La presidenta del partido, Inés Arrimadas, ha defendido en que "la fórmula del 50 más 5 (50 diputados del PP y 5 de Cs) que está sonando" van a materializarla en las urnas, mientras que el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha argumentado que la única opción es la alianza de PP y Cs, "no hay otra" porque "los gobiernos en solitarios no son sanos, terminan metiendo la mano en el bolsillo a alguien".

La presidenta de Cs, quien ha calificado como "gobierno de ensueño" el que han formado PP y Cs en la XI Legislatura del Parlamento de Andalucía y ha pedido votar lo mismo para evitar "la pesadilla y el follón", ha fundamentado su optimismo con el argumento de que "se hacen trackings, se hacen encuestas y vuestro esfuerzo ha valido la pena". Su conclusión es que esos estudios electorales dan suma en la intención de voto, por lo que ha instado al electorado a manifestar esa mayoría en la intención de voto, hagámoslo votando el domingo, lo tenemos, lo importante es la suma.

Arrimadas ha apelado a que el PP-A sacó en 2018 "el peor resultado de su historia" que se hizo bueno "porque sumamos conservadores y liberales, nos sentamos", para minimizar cómo sea esa suma. "Me da igual 26+21 (la suma de PP y Cs esta legislatura), la fórmula de 50 más 5 que está sonando, vamos a materializarlo en las urnas", ha proclamado la líder de Cs. Ciudadanos ha cerrado en la tarde noche de este viernes la campaña en Sevilla, en el barrio de los Bermejales, perteneciente al distrito Bellavista-La Palmera, donde en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 fue segunda fuerza con 4.248 votos, a 60 votos del PP-A.

Marín también se ha referido a la candidata de Vox, Macarena Olona, que en el debate del pasado lunes dijo que habían tenido "un gobierno muy cómodo”, y le ha dicho que no tiene ni idea de "gobernar una comunidad autónoma, con ocho millones y medio de habitantes, con una pandemia con gente muriendo… No tiene ni idea de qué es eso”. “Hemos sido capaces de devolverles la dignidad a muchos trabajadores que llevaban décadas esperando que se les escuchara”, ha asegurado, porque venían "a hablar, a gestionar, a buscar el consenso”, y los que entonces no se lo creían, hoy no nos miran por encima del hombro, y “nos va a tocar otra vez estar en el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha afirmado. “Este partido no se ha acabado, solo termina la campaña”, y ha recordado al fallecido consejero de Educación Javier Imbroda: “Javi siempre nos decía que el partido no termina hasta que acaba el último cuarto”, por lo que “vamos a gobernar con el Partido Popular, no hay otra”, ha insistido.