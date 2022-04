Marín ve "muy precipitado" convocar las elecciones de Andalucía el 12 de junio. 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha trasladado este domingo que "lo vería muy precipitado" que este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, disolviera el Parlamento de Andalucía para convocar elecciones el 12 de junio, un hecho que ha reconocido "me cogería un poco de sorpresa" y ha reclamado que "el interés electoral no se puede anteponer al interés de los andaluces". En declaraciones en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tras reunirse con el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo, y el director gerente, Hermenegildo Mergelina, Marín ha asegurado que Moreno "me dijo que hablaría conmigo antes de convocar" para mostrarse entonces "convencido de que va a cumplir su palabra", para lo que apelado a que "somos buenos amigos, tenemos mucha lealtad", hecho al que ha atribuido la estabilidad institucional de Andalucía.

"Hay que pensarlo", ha proclamado Marín sobre la fecha de las elecciones andaluzas, quien ha instado a "seguir pensando en esta tierra como motor económico de España y no en otras cuentas que nada tiene que ver con los andaluces, que es salir adelante". "Supongo que tendremos oportunidad de hablarlo personalmente, que no será por teléfono", ha sostenido el vicepresidente de la Junta sobre esa conversación previa con Moreno antes de disolver el Parlamento andaluz y convocar elecciones. Cuestionado por el rechazo expresado por los empresarios turísticos hacia el adelanto electoral, del que ha informado Europa Press, Marín ha indicado que "lo veo normal, se lo he advertido al presidente" para afirmar seguidamente que "no es el momento de parar la economía", aunque ha reconocido que "la decisión es de él, lo voy a respetar".

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha tirado del pronunciamiento del sector empresarial turístico para apuntar que "los empresarios y las organizaciones dicen algo que es razonable, ahora estamos creciendo, no es momento de incertidumbre", para esgrimir entonces que "una cosa son los intereses electorales y otra cosa los intereses de los andaluces, son dos cosas distintas, el interés electoral no se puede anteponer al interés de los andaluces, que es seguir creciendo, recuperar empleo, tener un verano normalizado" y apuntar entonces que "a partir de ahí, lo razonable es convocar elecciones en otro momento".

Pese a la inminencia del anuncio de convocatoria electoral, Marín ha afirmado que "estoy preparado, igual que mi formación", mientras que ha reclamado que "a las urnas no se puede ir con miedo, sino con ilusión y esperanza, que los andaluces no vayan enfadados, sino con la esperanza de que se puede seguir transformando Andalucía". "Las cosas se podían hacer escuchando la opinión de todos los sectores que nos ayudan a generar oportunidades", ha apostillado Marín. El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía ha enumerado diversas inconvenientes asociados al adelanto electoral, entre los que ha identificado "cortar leyes, recursos de Europa que están viniendo, los proyectos de ley que decaerían en el Parlamento y son muy importantes", para reiterar que "respeto las decisiones que Juanma adopte, pero espero que sea lo más interesante para los andaluces y no para los partidos políticos".