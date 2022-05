Moreno asegura que Andalucía se juega el 19J "volver a la peor casilla de salida".

El candidato del PP a la reelección como presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo en un acto en Jerez de la Frontera que la comunidad autónoma se juega el 19J "seguir avanzando" o "volver a la peor casilla de salida" y ha advertido de que si el PSOE y las izquierdas logran un diputado más que ellos, habrá "un gobierno Frankenstein" como el que existe en España. En el mismo acto, ha presentado a los 109 candidatos al Parlamento que conforman las listas del partido para las próximas elecciones del 19J, de los que ha destacado que tienen "arraigo" a sus provincias, así como que "miran más por sus vecinos que por las siglas" del partido.

"¿Cuántos años donde la palabra PSOE de los dirigentes socialistas estaba por encima de la gestión y de los intereses generales de los andaluces?", se ha preguntado Juana Moreno, que ha asegurado que "eso ha cambiado". En este sentido, ha añadido que "cuando uno pone gestión encima de la mesa y gobierna escuchando a los ciudadanos y la sociedad, para todos, genera capacidad en la confianza de los andaluces y hace que ahora mismo no se tenga ningún tipo de conformismo". El líder del PP andaluz ha afirmado que "Andalucía siempre ha sido y es un gigante que necesita un gobierno que quite todos los tapones, que se mire menos a uno mismo, a su partido y mire más a las familias andaluzas para darle solución a los problemas que tienen".

"Las cosas se cambian trabajando, no se puede estar en un despacho hablando todo el día de su partido político y no estar en la calle buscando soluciones y eso es lo que ha cambiado en Andalucía", ha añadido. "Esta tierra tiene alma de líder, y a poco que nos hemos puesto a trabajar lo hemos demostrado", ha dicho Juanma Moreno, que ha recordado que Andalucía "y los andaluces" es la comunidad que más empleo ha creado en España, además de la líder en autónomos.

El presidente del PP-A ha defendido que los 109 candidatos del partido que conforman las listas para las autonómicas "tienen arraigo", "entienden la problemática y las singularidades de sus territorios y tienen un profundo amor a Andalucía" y, a su juicio, "eso es una garantía", ya que no quiere una Andalucía "uniforme, como algunos la quieren presentar, sino moderada y plural, que tenga la visión de las ciudades y los pueblos, del litoral y del interior o de los jóvenes y también de los mayores".

Juanma Moreno ha insistido, "aunque le molesta mucho a la izquierda", en que aspira a una mayoría amplia "con una convicción", que sea "una mayoría donde cabe todo el mundo, tranquila, constructiva, segura para Andalucía, que nos permita seguir transformando nuestra tierra". "Hay miles de andaluces que van a confiar por primera vez en el PP, y lo van a hacer porque han visto que gobernamos para todos, sin sectarismos, como desgraciadamente no se hizo en años y gobiernos anteriores", ha manifestado el dirigente del PP-A, que ha señalado que "antes daban carné de buen o mal andaluz, pero las cosas han cambiado".

"A los dirigentes del PSOE, a las élites, les molesta que pida a todos esos votantes socialistas que están decepcionados con el Gobierno de Sánchez, que han visto que tenemos otra forma de gobernar, que podemos hacer las cosas bien, que confíen en nosotros, que no les vamos a defraudar", ha añadido. Juana Moreno ha pedido el apoyo "a toda la gente decente y moderada" y ha pedido a los suyos que no se confíen porque las elecciones son el 19J y es ahí donde se decidirá "el futuro" de Andalucía. "No hemos ganado nada y el PSOE si suma, si ese conglomerado de ocho partidos suma un solo escaño más que nosotros, no dudéis que tendremos un gobierno frankestein como el que tenemos en España con Sánchez", ha manifestado el candidato del PP-A.