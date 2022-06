Moreno confía en gobernar solo y Olona pide la vicepresidencia para abstenerse. 

La campaña de las elecciones andaluzas entra en su recta final con las encuestas favorables al PP de Moreno Bonilla, que según los últimos sondeos recibiría entre 35,2% y 38,4% de los electores, a costa de un pequeño descenso de Vox que obtendría el respaldo de entre el 13,6% y el 15,8% del electorado. Consciente de que el 'efecto Olona' no termina de calar entre los andaluces en medio de la polémica por su empadronamiento en Salobreña, la candidata por los de Abascal ha querido dejar claro al actual presidente de la Junta en el debate televisivo que si este partido le necesitara aunque sea un solo escaño o una abstención para ser reelegido, solo lo va a tener si está dentro del gobierno. Condición ante la que Moreno le ha replicado que él solo quiere gobernar en un "pacto y alianza" con los andaluces.

Olona había empezado diciéndole a Moreno que no le va a tener en cuenta lo que dice en la campaña y que su compromiso es "tenderle la mano" para llegar a acuerdos. No obstante, le ha advertido de que el apoyo o la abstención de Vox en la sesión de investidura del Parlamento solo se producirá si su partido entra a formar parte de ese Ejecutivo. Ha llegado a plantear incluso un escenario en el que Vox fuera la fuerza más votada y en este caso ha preguntado al actual presidente si estaría dispuesto a ser su vicepresidente. La respuesta ha acabado en un enfrentamiento entre Olona y Moreno, al que este ha respondido a la candidata de Vox que es "un delirio" querer ser vicepresidenta de la Junta "cuando no cree en la autonomía ni en el Título VIII de la Constitución".

En este rifirrafe ha intervenido el candidato socialista, Juan Espadas, quien ha recordado que Moreno ya pactó con Vox para ser presidente en la pasada legislatura y ha dicho que "a la gente le gustaría escuchar" si volvería a hacerlo. Moreno ha respondido que Espadas "pactaría con siete partidos de la izquierda" y que él quiere "un pacto con los andaluces" e interpretar el sentido y la pluralidad.

Con un Moreno que solo ha intervenido para sacar pecho de gestión y que tiene demasiadas expectativas de formar un gobierno en solitario, ha coincidido en sus reproches con su socio, Juan Marín (Cs), hacia Olona por el hecho de que "para mantener sus ideas no hace falta proyectar una mala imagen de Andalucía", ni hablar mal de la región en términos económicos. A este respecto, el candidato socialista, Juan Espadas, ha recriminado al Ejecutivo andaluz que "se apunte méritos ajenos" en ámbitos como la creación de empleo y las medidas para la recuperación económica.

En el bloque centrado en economía, empleo y política fiscal, se han escuchado argumentos de Olona contra "la industrialización sostenible" al atribuir a ésta la pérdida de miles de empleos por parte de "quienes aplauden el cierre de centrales térmicas" para seguidamente encontrarse con que "hay que comprar energía a Marruecos y Rusia". La candidata de Vox ha calificado al resto de partido como "sucursales andaluzas" de los partidos radicados en Madrid, "menos Vox", según ha precisado, en aspectos como la Ley de Cambio Climático.

Inmaculada Nieto, quien ha replicado a Olona que "no le voy a comprar su marco mental", ha coincidido con Espadas en reivindicar la influencia de las políticas del Gobierno de España en el mercado laboral andaluz. "Mi compañera Yolanda Díaz ha traído muchas alegrías a las familias", ha afirmado, mientras que ha calificado las políticas económicas y laborales del Gobierno autonómico como "un monumento a la nada". "Todo lo que se ha hecho en empleo es del Gobierno de España", ha remachado.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha dirigido sus críticas hacia lo que ha denominado "el negacionismo del cambio climático" para recriminar a Moreno "cómo pretende luchar contra el cambio climático si no tiene en buenas condiciones al personal que lo cuida", en referencia al personal del Infoca, por lo que ha demandado luchar contra situaciones como "el triángulo del cáncer de Huelva, Cádiz y Sevilla" o de "considerar a Andalucía un vertedero", para demandar entonces cambiar eso y llegar a la reindustrialización sostenible.

Este tramo del debate, pese a ser de contenido económico, se ha caracterizado por haber sido vívido, de interrupciones entre los candidatos y alusiones personales, como ha sucedido entre Olona y Rodríguez, cuando ésta ha mencionado las acciones en Iberdrola de la primera, mientras que la candidata de Vox ha replicado que "tiene 700 euros en Iberdrola mientras que 'Kichi' (alcalde de Cádiz y pareja de Teresa Rodríguez) se gasta en comilonas mucho más".

Marín, dentro de su reproche a Olona por hablar mal de la economía andaluza, ha sostenido en este punto que la región "crece por encima de la media" con 18.474 empresas creadas en tres años, 568.000 autónomos, o la supresión de 100 normas. "Hoy es más fácil montar empresas", ha sostenido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien ha instado a Olona a "estar orgullosa de esto", para concluir que "mis consejeros de Ciudadanos han tenido mucho que ver". El candidato de Cs ha insistido en que uno de cada cuatro empleos se generan en la región, así como "uno de cada dos altas en la Seguridad Social", punto en el que Olona ha precisado que se trata de empleos públicos y temporales. "No ve usted como no conoce esto", ha replicado Marín, quien seguidamente ha censurado a la candidata de Vox por querer cerrar Canal Sur cuando "es la única que da toros".

La candidata de Vox ha redibujado la situación del debate para trasladar que Canal Sur tiene "un grupo de trabajadores extraordinarios", pero sí ha planteado a la audiencia que Canal Sur "le cuesta 162 millones de euros a los andaluces". En este punto, el candidato del PSOE ha instado a centrar el debate en la economía y el empleo, para plantear que Andalucía puede crecer en industrialización verde si hace lo contrario que la señora Olona, considerar que "es inasumible abrir puerta a la ultraderecha", así como para poner de manifiesto que el Partido Popular haya votado en contra de la reforma laboral, a la que ha atribuido contribuciones como traer "un empleo de calidad, estable".

Tras reivindicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha reprochado a Moreno y al Gobierno andaluz por haber recibido "más recursos para el empleo que ha dejado sin ejecutar", además de que porque "no se conocen proyectos estratégicos" del Ejecutivo autonómico en la ejecución de los fondos europeos y ha instado a buscar un modelo económico que contemple iniciativas como "la economía de la inclusión, de los cuidados". Espadas, tras recordar que el problema es la tasa de desempleo juvenil, ha anunciado una "estrategia de gobierno integral para mejorar el empleo, la Formación Profesional y tender puentes" con el mercado de trabajo.

Moreno promete bonificaciones a la Seguridad Social

Juanma Moreno, quien ha defendido que "se ha rebajado nueve puntos el desempleo juvenil, triplicando la bajada de España", ha defendido la implementación de la tarifa plana de 60 euros prorrogada durante tres años, ha anunciado en este terreno la bonificación al 0% de la Seguridad Social los dos primeros años, a lo que ha sumado dedicar 7.000 euros para iniciar un negocio con la pretensión de que "la Andalucía emprendedora puede salir adelante". Moreno también ha trasladado al candidato del PSOE la pérdida de 500 millones de euros para Andalucía en la Política Agrícola Común (PAC).

Tras aludir a que en el debate "no se habla de inflación", el presidente de la Junta y candidato a la reelección ha anunciado que "me comprometo en el primer año a dejar de cobrar el canon del agua para ayudar a las economías familiares y a las empresas". De igual forma ha esgrimido los efectos de la bajada de impuestos como en Sucesiones y Donaciones, donde ha trasladado que se ha pasado de tributar 4.448 euros por una donación de 50.000 euros a pagar 49 euros, argumento preventivo ante lo que ha denominado "trasladar a Andalucía la tendencia de Sánchez" a la subida de impuestos.

De forma paralela, Teresa Rodríguez ha recriminado que Andalucía tenía el 24% de paro empezaron a gobernar y ahora la cifra es del 26%, mientras Nieto ha reclamado un plan de reindustrialización, la ejecución de los fondos europeos y una ley de contratación pública para que "Andalucía deje de ser paro y precariedad".