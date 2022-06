Moreno esquiva los vínculos con Vox y asegura que "sale a ganar con mayoría". 

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno,ve "absurdo" vincularse a alguna fuerza política durante la campaña electoral porque él sale a ganar "con mayoría suficiente", al ser preguntado por Vox, y ha rechazado hacer "ningún tipo de juego de aritmética parlamentaria". Moreno, que ha visitado la cooperativa Oleocampo en Torredelcampo (Jaén), ha señalado a los periodistas, sobre la "mano tendida" que le ofreció la candidata de Vox, Macarena Olona, que él no se va a "vincular a ninguna fuerza política" y ha considerado que quien haga aritmética parlamentaria en la campaña es que ya "se da por perdido".

Ha lamentado que los demás están "pensando en cómo pueden pactar" y en el reparto de "sillones", pero él se va a mantener "lejos de esa retroalimentación de Vox y PSOE". Moreno ha explicado que no le sorprendió esa postura en el debate porque "es algo que llevan diciendo algún tiempo los distintos dirigentes de su partido, no es nada nuevo" y ha considerado que forma parte del "decorado" del debate. Ha añadido que también sacó unos libros de texto que son "un libreto del Ayuntamiento de Sevilla que nada tiene que ver con la Junta", en referencia a los libros sobre la masturbación y educación sexual para niños que expuso Olona. Ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos, independientemente de lo que votaran en 2018, y ha apelado a la "libertad" de poder optar por cualquier partido y a que no tengan miedo, a pesar de que hay fuerzas "que intentan introducirlo" como "variante de coacción" en estas elecciones.

Moreno cree que el que no les vote en estas elecciones "igual después se puede arrepentir, pero desde luego no tiene nada que temer" porque gobernarán "para todos los andaluces". Ha apostado por un gobierno "fuerte" y "con las manos libres", que no esté "atado" por otras fuerzas que le lleven "a debates a veces absurdos, de carácter exclusivamente ideológico, que nada tienen que ver con la gestión". Ha defendido que él no esconde la marca del PP pero hay "otros" que sí lo hacen con "tres expresidentes", en referencia a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. "Ellos sabrán por qué no se sienten orgullosos, algo habrán hecho mal, se arrepentirán o algo les avergüenza", ha agregado. Respecto a la investigación en Andorra al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha dicho que no tiene ninguna información y que "Andorra nos pilla muy lejos de la campaña andaluza".