Moreno propone a Sánchez no realizar este año la Operación Paso del Estrecho

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no es partidario de realizar este año la Operación Paso del Estrecho, el mayor movimiento de personas entre Europa y África con cerca de tres millones de personas cada año, y ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se lleve a cabo porque "no se dan las circunstancias ideales" por la pandemia mundial del coronavirus Covid-19.

Moreno ha realizado esta petición durante su participación en la décimo tercera reunión de la videoconferencia de presidentes para abordar la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. En la misma también ha expresado su "preocupación" ante esta operación.

Según han informado a Europa Press fuentes autonómicas, el presidente de la Junta se ha mostrado "partidario de no hacerla este año, ya que no se dan las circunstancias ideales" por la pandemia mundial del Covid-19. Tres millones de personas participan cada año en la OPE, de las el 80 por ciento cruza por el Puerto de Algeciras (Cádiz), lo que, según ha apuntado Moreno en la reunión con Sánchez, genera actualmente "cierto temor a la ida y a la vuelta" dadas la situación sanitaria y la falta de información de que se dispone sobre el impacto de la epidemia en los países del Magreb.

PCR positivas de llegados en patera

Moreno también ha reclamado un protocolo de actuación con espacios para poder hacer pruebas a los migrantes llegados en patera a las costas andaluzas que permitan "aislar correctamente" durante la cuarentena de 14 días a las personas contagiadas y a quienes le hayan acompañado en su viaje. El jefe del Ejecutivo andaluz también ha mostrado su preocupación por la llegada de migrantes a las costas andaluzas una vez que el buen tiempo y la situación de calma en aguas del Estrecho y el Mar del Alborán está provocando un aumento del tránsito de pateras y de migrantes, "a los que se les hace la prueba PCR, habiéndose detectado casos positivos".

Moreno ha expuesto que cuando llega una patera a la costa andaluza los migrantes pueden estar hasta un máximo de 72 horas bajo control de la autoridad y después se hacen cargo de ellos diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) porque los CIE están actualmente cerrados, lo que se traduce en un "riesgo evidente" de contagio ante el que ha reclamado una "solución".

En este sentido, el presidente de la Junta ha demandado "un protocolo de actuación que contemple espacios en los que poder hacer las pruebas correspondientes, aislar correctamente a las personas que lleguen contagiadas y a las que hayan viajado con ellas durante los 14 días que marca la cuarentena, al igual que se hace con cualquier familia residente en la que se detecte algún caso".

Según ha subrayado, estas medidas de control "son necesarias con urgencia" dado el aumento del tráfico de pateras en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán porque es preciso "garantizar la salud de estas personas y de todos aquellos que entren en contacto con ellas".

En línea con lo que ha venido reiterando en las últimas semanas, Moreno ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de la Nación dicte instrucciones a nivel nacional para poder planificar el comienzo del curso escolar a partir de septiembre. "Estamos muy preocupados con este asunto. No podemos entrar en una competición entre comunidades a ver quién pone más metros de distancia", ha defendido Moreno, que ha pedido a Sánchez que establezca esta misma semana con claridad unos límites "estándar" en medidas de distanciamiento y seguridad en los centros educativos para que los cumplan todas las comunidades autónomas.

En materia económica, Moreno ha solicitado que se dé un impulso a la colaboración público-privada mediante la modificación de la denominada "tasa de descuento", algo que el Ministerio de Hacienda puede hacer mediante una orden. También ha reiterado su petición de flexibilizar los ERTE de la industria turística para acompasar la oferta a la demanda y, por tanto, la incorporación de los trabajadores.