Moreno remarca la necesidad de votar en junio para aprobar un presupuesto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha argumentado que la fecha de posibles elecciones en junio se ha propuesto "pensando en los andaluces y en la comunidad". "Necesitamos tener las manos desatadas para tomar decisiones con determinación y coraje y poder salvar esta situación compleja", ha manifestado el presidente en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, quien ha estado esta jornada en Málaga asistiendo al traslado del Cautivo al Hospital Civil de dicha localidad. Así, ha indicado que lleva gobernando "nueve meses en minoría" y "con unos presupuestos prorrogados", algo que "nos limita muchísimo", sumado a que se vive "un momento con tanta inflación y turbulencias económicas". "Yo quiero un gobierno fuerte, sólido y capaz, algo que para mí y para los andaluces es importante", ha concluido.

Moreno abría la puerta este miércoles a convocar las próximas elecciones autonómicas andaluzas para que se celebren en el mes de junio con el objetivo de no seguir con los actuales Presupuestos prorrogados de 2021 y aprobar tras los comicios unos nuevos que permitan afrontar mejor el actual escenario económico, marcado por la subida continuada de precios. No obstante, el líder del Ejecutivo andaluz señalaba que su "deseo" sigue siendo el que las elecciones, previstas en todo caso para este 2022, sean "después del verano", pero ha admitido que hay dos "escenarios abiertos", el de que los comicios fueran en junio o a "principios de octubre". No obstante, en el caso de celebrarse en otoño, le dejaría sin margen para aprobar unas nuevas cuentas antes de 2023.

El mes de junio cuenta con cuatro domingos, los días 5, 12, 19 y 26, en los que podrían convocarse los comicios, aunque el propio Moreno parece haber descartado los dos primeros al anunciar este viernes en Córdoba que empleará las próximas dos semanas en un periodo de reflexión para tomar una decisión, ya que la convocatoria electoral debe realizarse con 54 días de antelación. En concreto, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los comicios "deberán celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria", con lo que el decreto de disolución anticipada del Parlamento tendría que publicarse el martes 26 de abril para ir a las urnas el domingo 19 de junio o el martes 3 de mayo para hacerlo el domingo 26 de junio.

El decreto de convocatoria no se limita a fijar el día de la votación, sino que también establece la fecha de inicio de la campaña electoral, que se prolongará durante 15 días, y la fecha de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar "dentro de los 25 días siguientes al de la celebración de las elecciones", según el artículo 14 de la Ley Electoral de Andalucía. De este modo, si las elecciones se celebrasen el 19 de junio la campaña electoral se iniciaría a las 00:00 horas del viernes 3 de junio y la sesión constitutiva del Parlamento andaluz tendría como fecha tope el 14 de julio. La convocatoria electoral para el 19 de junio implicaría no convocar más plenos del Parlamento, ya que la disolución de la Cámara sería efectiva el 26 de abril y la próxima sesión está fijada por la Mesa para los días 27 y 28 ya no podría celebrarse.

Precisamente en dicho pleno está previsto el debate y aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que señala la responsabilidad política de los expresidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz y que no vería la luz de forma oficial si no es aprobado por el Parlamento. Además decaerían proyectos de Ley como el de Economía Circular, que acaba de aprobar su dictamen en comisión con el único rechazo de Vox; de Policías Locales, que superó el debate de totalidad esta misma semana; de Atención a las Víctimas del Terrorismo; y la polémica proposición de Ley para la ordenación de los regadíos del Condado de Huelva que tanto debate ha generado en relación con el futuro de Doñana.

El 26 de junio

En caso de optar por el 26 de junio como fecha para llamar a los andaluces a las urnas, la campaña electoral arrancaría a las 00:00 horas del viernes 10 de junio y el nuevo Parlamento autonómico quedaría constituido como máximo el 21 de julio. Ello sí dejaría vía libre a celebrar aún un pleno más en la Cámara donde podrían aprobarse tanto el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre la extinta Faffe como la nueva Ley de Economía Circular, que sólo está pendiente de la votación final en pleno. En cualquier de los escenarios, la celebración de las elecciones autonómicas en la segunda quincena de junio dejaría un largo verano parlamentario en Andalucía, ya que la sesión de investidura se situaría a finales de julio o principios de agosto con necesidad de repetición si no hay mayoría absoluta en primera votación.