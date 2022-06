Olona tiende su mano a Moreno tras el 19-J para que "el socialismo no vuelva". 

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, han cerrado este viernes la campaña electoral por los comicios autonómicos del próximo domingo 19 de junio lanzando un mensaje de "mano tendida" al PP de Juanma Moreno "pero para un cambio profundo y real" y para que "el socialismo no vuelva" a Andalucía. En San Jacinto, en el barrio sevillano de Triana, tanto Abascal como Olona han insistido en reclamar un apoyo masivo en las urnas para "acabar con las desigualdades territoriales" y para que la victoria en Andalucía sirva para "levantar el próximo gobierno de España con Abascal a la cabeza", en palabras de la candidata a la Presidencia de la Junta.

"No les permitáis que vuelvan. No os resignéis ni os conforméis con la mediocridad", ha arengado Olona, que ha remarcado que con Vox "hay una alternativa, un reemplazo". "Votar con vuestro dolor, con vuestra rabia, con vuestra hambre" por un "cambio real", porque, ha abundado, "tenéis el derecho a ese cambio". En esta línea, y clausurando el acto de cierre de campaña antes de la jornada de reflexión, el presidente de Vox, ha ofrecido la "mano tendida" al PP -que ha cerrado su campaña a tan solo unos metros de distancia, en el Muelle de la Sal-, ya que los votantes "no entenderán a los que se empecinan en decir" que quieren "gobernar en solitario". "No os vamos a defraudar", ha manifestado Abascal, que ha pedido votar "sin miedo, sin pedir permiso y sin pedir perdón".