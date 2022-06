Sánchez presume de logros económicos y avisa que votar al PP es igual que a Vox.

Pedro Sánchez inaugura su participación en la campanada andaluza este domingo después de haber acompañado la candidato socialista para presidir la Junta, Juan Espadas, en varios actos de precampaña. El presidente del Gobierno ha alertado a los andaluces que votar al PP y a la "ultraderecha (Vox) es lo mismo porque al final se van a acabar entendiendo" y ha asegurado que cuando hay un Gobierno socialista se avanza en derechos y con los populares lo que hay son recortes. Junto al candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, el líder del PSOE ha participado en un mitin en Cuevas de Almanzora (Almería), el primer acto de campaña de Sánchez desde que comenzó el viernes y lo ha hecho con una intervención plagada de advertencias contra el PP, del que ha dicho que es el partido "de la corrupción" cuando está en el Gobierno y de la "crispación" en la oposición.

Por el contrario, ha señalado que el Partido Socialista es el "que ha traído las cosas buenas a Andalucía y a España", quizá no han hecho todo lo que se les ha reclamado, pero "todo lo bueno que hay en Andalucía, lo ha hecho el PSOE", ha sentenciado. Todas esas conquistas que el secretario general socialista ha atribuido a su formación, luego el PP -ha afirmado- "no se atreve a tocarlas porque saben que las comparte la mayoría social", pero ahora "con la ultraderecha en la ecuación", ha subrayado, todo eso ya no es tan evidente, dando por hecho que el PP, que roza la mayoría absoluta en las encuestas, pactará con Vox para mantenerse en la Junta.

Sánchez ha vuelto a poner en valor la respuesta de su Gobierno, primero en la pandemia y ahora en la invasión rusa de Ucrania, exhibiendo los últimos datos de desempleo, correspondientes al mes de mayo y que sitúan la cifra de parados por debajo de los tres millones, la más baja desde 2008. El que España haya logrado batir todos récord empleo en los últimos quince años, con una pandemia y una guerra de por medio "dice muy buenas cosas de España y algo bueno de este Gobierno, y nada bueno de una oposición" que con tal de negarlo asegura que estos datos son falsos, ha insistido Sánchez.

Pedro Sánchez ha resumido parte de los éxitos del Ejecutivo de coalición "con la cifra 20-50-1.000: 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, un 50% de contratos indefinidos y 1.000 euros de Salario Mínimo Interprofesional", un logro que han hecho solos -ha recalcado Sánchez- "a pesar de la oposición y con la oposición enfrente". Una oposición, ha cargado el presidente, que lo que trata de hacer es "abrumar a toda la España progresista" para que se dé por inevitable que los únicos que pueden gobernar "son la derecha y la ultraderecha". Y recurren al ruido, a las descalificaciones y a los insultos -ha repetido- para "que la gente no se entere de que votan en contra" de cualquier avance social del Ejecutivo y de iniciativas como la revalorización de las pensiones o el salario mínimo.

Sánchez que no duda en que el PSOE es el que está ayudando a mejorar el día a día de la gente, ha recordado también que ellos son el Gobierno que desplegó los ERTE, los créditos ICO o las ayudas a los autónomos durante la crisis de la Covid, el que impulsó el SMI o el que puso en marcha medidas para ayudar a los sectores afectados por "la guerra de Putin" y que se van a prorrogar con el voto en contra anunciado de la oposición, ha señalado. Una forma de gobernar, ha continuado Sánchez, "más equitativa y eficaz" que la que tuvo el PP porque cuando les tocó lidiar con la crisis financiera de 2008, "hubo recortes, se devaluaron los salarios y despidieron a trabajadores". Pero además de responder a la pandemia y a la guerra, ha afirmado el secretario general, han avanzado en las reformas que necesita el país, como la de educación, Formación Profesional, la ley de la muerte digna o de igualdad salarial. "Son reformas que hay que hacer ahora y nosotros porque estos estuvieron siete años (el PP) sin hacer nada".