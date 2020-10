Vox aplaza la reunión con el PP para los presupuestos andaluces tras la moción

Primeras tensiones entre el partido de Santiago Abascal y la formación de Pablo Casado. Vox ha aplazado la reunión con su socio de Gobierno en Andalucía para negociar los presupuestos autonómicos tras el voto negativo del PP en bloque a la moción de censura contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la formación confirman a La Información que la reunión se celebrará el próximo martes.

Era un secreto a voces que el Congreso tumbaría este jueves la propuesta de Abascal para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Los votos de los parlamentarios han confirmado que, al líder de Vox, no le salían las cuentas. Lo previsible del resultado no ha restado un ápice de contundencia a la respuesta de Vox allí donde gobiernan en coalición con un Partido Popular que ha criticado sin reparos la maniobra de Abascal. "Usted no está capacitado para ser presidente", señalaba Casado desde la tribuna al líder de Vox. Poco después, la oleada de reproches a Génova llegaba desde Andalucía.

La cita de los líderes andaluces debía producirse esta misma tarde. Con el descalabro de la moción aún reciente, el grupo parlamentario de Vox Andalucía ha suspendido el encuentro. En la reunión iban a participar miembros del partido con el consejero 'popular' de Hacienda, Juan Bravo, y miembros de su gabinete para continuar con las negociaciones del proyecto de Presupuestos de Andalucía del 2021. La cita no tendrá lugar... al menos no será hoy.

Además de Bravo, en la reunión iban a intervenir Alejandro Hernández, el portavoz parlamentario de Vox Andalucía, con los diputados de su grupo Manuel Gavira y Rodrigo Alonso, y el coordinador general del mismo, Iván Vélez. La cita se ha suspendido poco después de que el líder nacional del Partido Popular bajase de la tribuna de la Cámara. Esta tarde, Hernández ha convocado una rueda de prensa en la que se espera que trate esta y otras cuestiones.

Aunque Abascal aseguró que, votase lo que votase, la decisión del líder del PP sobre la moción no afectaría a los pactos que sostienen varios gobiernos autonómicos -Andalucía, Castilla y León o Ceuta-, la fricción entre ambas formaciones no se ha hecho esperar.