Garrido: "En Madrid somos un gobierno de dos: Cs, de centro, y PP, de derechas"

Concejal en los ayuntamientos de Pinto y Madrid, diputado en la Asamblea de Vallecas, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y Justicia, presidente regional... Ha militado en el CDS, en el Partido Popular y, ahora, en Ciudadanos. Ángel Garrido (Madrid, 1964) lo ha sido todo en la política madrileña. Hoy, es consejero de Infraestructuras, Transportes y Movilidad en el Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso, pero en el equipo naranja del partido de Inés Arrimadas e Ignacio Aguado, tras abandonar el PP ante el cambio de criterio de Génova y no colocarle como cabeza de cartel en las últimas elecciones autonómicas.

Su paso a las listas de Ciudadanos fue un golpe de efecto que hizo tambalearse a la formación de Pablo Casado, que prefirió apostar pese a todo por la entonces desconocida Díaz Ayuso. Terremoto parecido al que ha protagonizado estos días la ya exlíder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, fichando por la candidatura popular a las elecciones del 14-F.

La pandemia del coronavirus ha golpeado con fuerza a la Comunidad de Madrid y, paralelamente, ha generado tensiones y enfrentamientos entre la presidenta regional y el Gobierno de Pedro Sánchez que, a veces, se han convertido en un diálogo de sordos. "Las administraciones deben dialogar y los gobiernos deben dialogar. Al final, al que hace daño una estrategia de enfrentamiento es a los ciudadanos. Eso está comprobado. Nosotros, la parte del Gobierno de Madrid que corresponde a Ciudadanos, estamos en otra estrategia, estamos en la de colaborar y lo hemos demostrado a lo largo de la pandemia tendiendo puentes con el Gobierno nacional, que no es que se haya portado muy bien, pero seguimos apostando por esa mano tendida".

Garrido marca taxativamente las diferencias entre PP y Ciudadanos en la forma de hacer política y, lógicamente, en la manera de pilotar una comunidad autónoma que es un motor económico para todo el país. "La relación entre el PP y Cs en el Gobierno de Madrid es más que razonable. Pero hay algo que conviene recalcar: somos el gobierno de dos partidos distintos y en muchas cosas muy, muy distintos, por ello siempre van a surgir algunos elementos de fricción y no está mal que sea así. A nosotros nos han elegido unos votantes sabiendo que apoyaban un partido de centro, de centro liberal; y los votantes del PP han respaldado a un partido de derechas. Tenemos que ser honestos y no transigir en algunas cuestiones, aunque sean muchos más los acuerdos que los desacuerdos".

El 'matrimonio' de PP y Ciudadanos en Madrid se presenta con un horizonte de caducidad. Todo indica que a medida que se acerque la nueva cita con las urnas habrá un divorcio o un crecimiento exponencial de las discrepancias. Algo igual podría suceder en otras autonomías gobernadas bajo fórmulas parecidas y hasta en el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos. "Cuando llegan las elecciones todos los partidos se comportan de una forma un poco distinta. Pero las elecciones se ganan o se pierden en todos los años previos a los comicios. Por tanto, Ciudadanos obtendrá un buen o mal resultado en función de lo que vaya haciendo estos años y estamos haciendo un buen trabajo. Es importante que por primera vez se vea que Cs sabe gestionar bien desde las consejerías en las que estamos y se tiene que ver que es un proyecto político distinto al PP, no digo ya de Vox con quien no tenemos nada que ver. Cuando lleguen las elecciones, en las que habrá más tensión, hay que ir con el trabajo hecho durante cuatro años".

El 'combate político' frente a la 'lideresa' del PP se presenta duro. La proyección mediática de Isabel Díaz Ayuso le coloca en el centro de todas las miradas. "Eso es inevitable pero Ciudadanos está manteniendo con Ignacio Aguado un perfil propio, diferenciado, y en las consejerías 'naranja', en está de Transportes, por ejemplo, quien está haciendo la política es Cs", afirma Garrido. "Hay un proceso por parte de un sector de la derecha político y social que aspira a una fusión en integración de todos los partidos que ellos llaman el centro-derecha. Yo eso no lo oigo en la izquierda. No oigo al PSOE ni a Podemos hablar de que hay que fundir todos los partidos de centro-izquierda en uno. Y no lo dicen porque saben que es un error. Pero en el imaginario de esa derecha social y política más recalcitrante hay la idea de que solamente ha de haber un partido que acumule todo eso; y es un error. Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente de España mientras se mantenga esa tesis. Y dejará de serlo el día que Cs sea un partido fuerte y desaparezca Vox", sentencia el consejero de la Comunidad de Madrid.

"Hoy por hoy, siendo realista, no parece probable que Vox desaparezca, aunque hace un enorme daño a la posibilidad de que no gobierne la izquierda con la ultra izquierda. El mejor servicio a Pedro Sánchez es el que está prestando Vox con la radicalidad; le viene bien para azuzar el miedo a la ultra derecha, a una derecha más cavernícola. El verdadero problema para que siga gobernando Pedro Sánchez -asegura Garrido- se llama Vox".

Garrido ha vivido como miembro del Ejecutivo regional la gestión de la pandemia del coronavirus: "Se ha hecho francamente bien, con las dificultades que ha habido, porque esta situación nos superó al principio a todos en el mundo. Hemos tenido repuntes, momentos de bajadas... Cuando un Ejecutivo socialista ha gobernado el Estado he podido ver una cierta obsesión o fijación hacia Madrid, quizá porque sigue siendo el único espacio donde con claridad hay un modelo económico y fiscal muy distinto al que ellos defienden y eso les obsesiona. Y le sigue pasando ahora aunque no creo que haya nadie tan mezquino de hacer daño a una comunidad u otra en un tema tan grave como es la vida de sus ciudadanos. Pero en lo que supone un ataque al modelo económico y social de Madrid sí que sucede. Y la prueba está en la idea de Pedro Sánchez de encargar al independentismo catalán que diseñe las fórmulas fiscales de una comunidad como Madrid; hemos llegado a una auténtica locura contra algo que además funciona muy bien. Madrid tiene un modelo fiscal que podría tener cualquier comunidad; no hacemos nada que solo se nos permita a nosotros. Nos va muy bien: somos la mayor economía de España, hemos superado a Cataluña y eso no es casualidad. A veces recaudar menos consigue una mayor potencia económica que contribuye, en definitiva, a recaudar más".

El consejero madrileño pone en el foco también los objetivos de Unidas Podemos dentro del Gobierno de España. "Creen que hay que destruir el sistema con los jueces, con la Monarquía y con todo aquello que pueda ser una oportunidad para hacer una especie de revolución y cambiar el sistema. Tenemos la fortuna de tener un Rey como Felipe VI, y lo digo yo que soy republicano de convicción".

¿Y los fondos europeos para la reconstrucción del país como consecuencia de la pandemia de coronavirus? Garrido cree que ha habido "oscurantismo" en la información ofrecida por el Gobierno de Sánchez sobre el reparto económico de las ayudas de la UE. "Nadie sabe hasta el momento cómo se va a producir el reparto, lo cual ya es grave. Hay que poner normas claras desde el principio, aunque yo soy partidario de dar un voto de confianza. Nosotros vamos a presentar proyectos desde la Comunidad, desde Transportes por importe de 5.000 millones de euros, y confío en que el Gobierno va a actuar atendiendo exclusivamente a la importancia de los proyectos que se ajusten a lo que pide Europa".

Parte de los proyectos que presenta la consejería de Garrido están relacionados con la red de Metro, que no solo afectan a Madrid sino a muchos municipios "vertebrando la comunidad como modelos verdes porque todo lo que circula por Metro es quitar coches de la superficie. Son apuestas por el transporte público". Garrido afirma que en estos momentos están previstas ampliaciones de la línea 3, de la 5 y de la 11 de las que una parte se tratará de cubrir con fondos Feder y otra parte con los fondos UE.

El coronavirus ha asestado un duro golpe al uso de la red de transporte público. A fecha de hoy, la utilización es del 55% de los datos anteriores a la Covid, como consecuencia del teletrabajo, el estado de alarma... "Los ingresos han descendido en una proporción semejante porque nosotros seguimos manteniendo el cien por cien de la oferta. Todos pensábamos haber recuperado en torno al 75% del uso, pero eso no ha sucedido. Nuestro cálculo es que a finales de 2021 tengamos en torno al 80% de la situación prepandemia y que probablemente la recuperación total se produzca en 2023. Hay empresas en ERTE, personas en teletrabajo, población que ha recurrido al vehículo privado...".