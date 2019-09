Sánchez da a Ansu Fati la nacionalidad tras ser fichado por el Barça de Messi

La vida le ha dado un vuelco al jugador que sustituyó en el minuto 78 a Carles Pérez en el triunfo en casa del Barcelona F.C. por 5 a 2 ante el Real Betis, correspondiente a la segunda jornada de Liga . Se llama Anssumame Fati, conocido como Ansu Fati, y en apenas un mes, este joven deportista de 16 años tiene el camino allanado para triunfar. Y no solo porque debutó jovencísimo con el primer equipo azulgrana el pasado 25 de agosto. El Consejo de Ministros concedió este viernes la nacionalidad española al futbolista del Barcelona Fati, que llevaba ya residiendo seis años en Sevilla.

Nacido en Guinea-Bissau el 31 de diciembre de 2002, Anssumane Fati se convirtió entonces en el segundo jugador más joven en vestir la elástica del Barcelona tras Vicenç Martínez Alama, que lo hizo en la campaña 1941-42 cuando tenía 16 años y 280 días. El pasado 31 de agosto Ansu Fati se convirtió en Pamplona en el barcelonista más joven (16 años y 304 días) en marcar con el equipo en LaLiga, al superar a Bojan Krkic y Lionel Messi.

Supera a Messi

En su reunión del pasado viernes y a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Anu Fati. La solicitud fue presentada por la Real Federación Española de Fútbol y apoyada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El extremo derecho abandonó en 2013 las filas del Sevilla para firmar por el Barcelona con el que tiene contrato según la legislación FIFA contemplada para los menores de edad hasta el año 2022, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y hasta aquí la noticia con tintes deportivos.

Las prisas para el Sub-17

Conseguir la nacionalidad española no es algo rápido. Fati, al no tener 18años, lo ha tenido que hacer a través de su representante legal. Le ha bastado con el Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, ya que al ser menor de 18 años no ha tenido que presentar el certificado de antecedentes penales.

En su caso, ha pesado a su favor la carta que le han hecho desde el Consejo Superior de Deportes y el carácter excepcional alegado. Sin la nacionalidad, Fati no hubiera podido participar en el próximo Campeonato del Mundo de Brasil Sub-17, que dará comienzo el día 26 de octubre.

Según datos que aporta el portal civio.es, los distintos gobiernos han firmado más de 5.000 cartas de naturaleza en los últimos 25 años, y la mayoría no han ido para deportistas sino para sefarditas. Es decir, de De las 5.627 cartas de naturaleza publicadas en el BOE en los últimos 25 años, 5.254 fueron para descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos.