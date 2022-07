Anticorrupción cerca a un policía del 'clan Villarejo' en la trama de los Maura.

El exinspector Antonio Bonilla Martínez es uno de los policías situados en el 'clan Villarejo'. Un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción, que consiguió sentarle en el banquillo de los acusados en el primer gran juicio de la macrocausa 'Tándem', que se encuentra en su recta final. Asimismo, el expolicía -ya retirado- se encuentra imputado en otras líneas de investigación de este procedimiento judicial por ser parte del núcleo duro de las actividades privadas, presuntamente irregulares, que desarrolló el comisario jubilado José Manuel Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional. Ahora, el Ministerio Público parece haber encontrado más pistas de la colaboración de Bonilla en relación a los servicios prestados a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura.

El Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, fue contratado por los mencionados empresarios, quienes pagaron 7,5 millones de euros, para evitar que Ángel Pérez-Maura fuera extraditado a Guatemala, donde estaba siendo investigado por la presunta mordida de 30 millones de dólares al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su 'número dos', Roxanna Baldetti, para conseguir el contrato de la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. Hasta el momento, las pesquisas de esta pieza separada número 4 (denominada 'Pit') de la macrocausa ya revelaron que Bonilla participó en la puesta en marcha de un plan para evitar que la petición de extradición del país centroamericano tuviera éxito. De hecho, el juez le impuso en el marco de esta pieza una fianza de 15.000 euros para evitar su ingreso en prisión provisional.

Según consta en un reciente informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en diciembre del año pasado, donde se transcriben las conversaciones electrónicas de varios imputados en esta línea de investigación, el exinspector jefe Bonilla, acompañado por el hijo de Villarejo y el socio de Cenyt, Rafael Redondo, fue a visitar a prisión al empresario español Juan José Suárez Messeguer, quien también se encuentra involucrado en la presunta trama de sobornos en Guatemala, y quien recibió un millón de dólares de los Pérez-Maura para que guardara silencio.

No obstante, Anticorrupción cree que ésta no fue la única gestión que Bonilla hizo en relación a este asunto y que, además, se ocultó bajo el nombre de "Víctor Martínez" para no dejar rastro. Así lo expone en un escrito presentado el pasado 6 de junio, al que ha tenido acceso La Información, en el que se justifica la necesidad de que sea llamado a declarar como testigo otro de los colaboradores de los Pérez-Maura en Guatemala, el arquitecto William Anthony Schwank López, quien mantuvo un encuentro con el exinspector jefe para poder encontrar una solución a su situación personal, debido a que pesa contra él una orden de detención.

Se da la circunstancia de que Schwank López -en libertad provisional en España mientras la Audiencia Nacional resuelve su proceso de extradición al país centroamericano-, ya fue llamado a declarar como testigo hace unos meses, pero se negó a hacerlo por "temor" al considerar que "su vida corre peligro". Poco después, el pasado mes de abril, remitió una carta a la Fiscalía para prestar declaración voluntaria como "testigo protegido", a cambio de conseguir "unos mínimos de seguridad y se inicien los trámites para regularizar" su situación administrativa. Para el Ministerio Público el testimonio de este arquitecto guatemalteco puede ser relevante, aunque rechaza que se le otorgue la protección solicitada. Finalmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado esta diligencia en el auto de prórroga de las actuaciones dictado el pasado 15 de julio.

"Cobertura y apoyo"

Según el escrito de Anticorrupción, la red establecida por Villarejo y los Pérez Maura, en la que también participaron el empresario Adrián de la Joya y el abogado Enrique Maestre, utilizó a Bonilla para ofrecer "cobertura y apoyo" a Schwank López, cuando éste se instaló en España, donde se encontraba por motivos de trabajo, tras conocer la solicitud internacional de búsqueda y captura que Guatemala libró en su contra en 2016. La Fiscalía llega a esta conclusión gracias al "estudio auditivo detallado" que realizó la UAI de varios audios que obran en el sumario de la causa.

En concreto, la unidad policial comparó la voz de uno de los intervinientes en la grabación de una conversación que el arquitecto imputado en Guatemala mantuvo, en mayo de 2016, con una persona que se identifica como "Víctor Martínez"; con otro relacionado con la pieza 'Iron' -la pieza separada del 'caso Villarejo' que está en juicio sobre el presunto espionaje a un bufete de abogados por encargo Herrero&Asociados-, de diciembre de 2013, en el que aparece Bonilla hablando. A ello suman que un testigo de la pieza 26 del 'caso Villarejo', sobre el espionaje a la extinta empresa Segur Ibérica, habría identificado al exinspector bajo el mismo nombre de la persona que habló con el colaborador de los Pérez-Maura.

Las conversaciones

Para contextualizar el apoyo ofrecido al guatemalteco, la Fiscalía reproduce la transcripción de una conversación que tuvo lugar el 26 de abril de 2016 entre Villarejo, su socio Redondo, Adrián de la Joya y Ángel Perez-Maura, en la que éste último pregunta al comisario jubilado "si le puede dar (a Schwank López) esperanzas con el tema de la renovación del permiso de residencia", a lo que el comisario retirado le responde que "es un temor menor y que de alguna manera buscará la cobertura adecuada para él", poniendo sobre la mesa la posibilidad de "incluirlo en la lista de colaboradores del Ministerio del Interior como que es una persona que nos está dando información".

Villarejo planteó incluir al colaborador de los Pérez-Maura en "la lista de colaboradores del Ministerio del Interior".

El 3 de mayo de ese mismo año, en otra charla también transcrita, en la que se incorporan también Álvaro Pérez-Maura y Enrique Maestre, hablan de la necesidad de "ir a ver a Willy" porque "está desesperado", "darle dinero" y "ayudarle" a buscar un apartamento. Asimismo, comentan que el arquitecto quiere evitar ir a Guatemala, donde ingresaría en prisión, y que tenía pensado "pedir asilo en España", aunque Ángel Pérez-Maura le advirtió que no hiciera nada y que estaba "mal asesorado".

Y es en este marco en el que Cenyt mandó a Bonilla para hacer de interlocutor entre Schwank López y Ángel Pérez-Maura, según se constata en el audio clave. Tan solo un día después, el 4 de mayo de 2016, el que fuera inspector jefe de la Policía quedó con el ciudadano guatemalteco para "darle una cosa", que resultó ser "2.000 euros", y ver cómo se podía "arreglar su situación en España" porque tenía solo "un permiso de turista válido por noventa días". El exinspector se presentó al principio como alguien del "departamento técnico del despacho de abogados" del que eran "clientes" los Pérez-Maura y solo casi al despedirse se identificó con el nombre falso de Víctor Martínez, al tiempo que le dio un número de teléfono "seguro".

A lo largo de la conversación, el expolicía le indica que la concesión del asilo político "es muy complicado porque hay que motivarlo" y, además, pesa contra él una orden de detención, que saltaría nada más empezar la tramitación. Asimismo, el agente del 'clan Villarejo' le trasladó que preguntaría si podrían proveerle de "una documentación falsa", como deseaba el arquitecto, ya que eso también era difícil.