Anticorrupción investiga una docena de contratos de emergencia del Gobierno

La Fiscalía Anticorrupción investigará doce contratos de emergencia que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó en 2020. El fiscal jefe de este departamento, Alejandro Luzón, ha acordado la apertura de varias diligencias de investigación para analizar si las siete empresas contratadas tienen una vinculación con los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa; la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; y el presidente, Pedro Sánchez. En concreto, se trata de 11 licitaciones para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia; y otros dos sin relación con la covid-19.

El PP de la Asamblea de Madrid presentó el pasado 10 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigaran estos 12 contratos por la presunta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Todo ello justo después de que la misma Fiscalía acordará abrir diligencias sobre la adjudicación que hizo la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FPP2 en la que habría mediado el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Tras estudiar el escrito, el fiscal jefe Anticorrupción ha firmado este mismo viernes un decreto en el que acuerda abrir siete líneas de investigación preliminares -es decir, no se encuentran judicializadas- para esclarecer si en estas contrataciones existen irregularidades. Además, Luzón destaca en su decreto que, por el momento, no hay motivo para investigar a ningún miembro del Gobierno -quienes están aforados ante el Tribunal Supremo- al no haber indicios de su participación en dichos contratos.