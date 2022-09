Anticorrupción plantea investigar las conversaciones de Cospedal y Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción no quiere dejar cabos sueltos. Los fiscales del conocido 'caso Villarejo' apuestan por que se incluyan en la macrocausa los últimos audios revelados sobre las conversaciones que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo mantuvieron en 2013, relacionados con el espionaje al extesorero de la formación política Luis Bárcenas y el 'caso Gürtel'. De este modo, el Ministerio Público se posiciona a favor de la petición realizada antes del verano por PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular en varias líneas de investigación.

Pese a que la presunta responsabilidad de la exdirigente 'popular' en la denominada 'operación Kitchen', el operativo parapolicial urdido en 2013 y sufragado con fondos reservados para arrebatar a Bárcenas información sensible sobre el PP, y que se ha investigado en el marco de la séptima pieza separada del 'caso Villarejo' (o 'caso Tándem'), fue archivada y confirmada por la Audiencia Nacional, Anticorrupción considera relevante poder analizar los audios que se revelaron el pasado mes de mayo para conocer hasta qué punto Cospedal sabía de las actuaciones del agente encubierto.

No obstante, los fiscales advierten de que la vía para poder conocer este asunto no es la reapertura de la línea de investigación sobre la 'Kitchen', como interesan las acusaciones populares, sino la formación de una pieza paralela o subpieza. Fuentes fiscales explican que no sería posible volver a abrir la pieza en la que se investigó el espionaje a Bárcenas, aunque los nuevos hechos conocidos tengan relación, debido a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya confirmó la conclusión de la instrucción y el auto por el que se deja a un paso del banquillo a la entonces cúpula policial y del Ministerio del Interior, encabezado por el exministro Jorge Fernández Díaz.

Así las cosas, la Fiscalía Anticorrupción informa al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar los negocios privados que llevó a cabo Villarejo cuando aún seguía en activo en la Policía Nacional, de su disposición para estudiar la relación entre el comisario jubilado y la que fuera 'número dos' del PP bajo el liderazgo de Mariano Rajoy. Cabe recordar que el Ministerio Público se opuso a que Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quedaran fuera del 'caso Kitchen', quienes estuvieron imputados solo en la recta final de esta investigación, que se cerró en julio de 2021. Los fiscales consideraron que el magistrado tomó esta decisión de manera precipitada, por lo que recurrieron ante la Sala de lo Penal, si bien esta instancia superior ratificó el criterio del instructor de que no hay indicios suficientes contra la exsecretaria general del PP y su pareja, y Anticorrupción perdió la batalla.

Nueva oportunidad

Con las últimas revelaciones, la Fiscalía tiene una nueva oportunidad para ampliar la investigación hacia la participación en los hechos de una 'rama política' que la Audiencia Nacional descartó y esclarecer si Cospedal tenía realmente conocimiento del espionaje a Luis Bárcenas y del avance de la 'Gürtel', una de las mayores causas de corrupción que en ese momento se investigaba en la Audiencia Nacional y que afectaba directamente al PP por la existencia de una caja 'B'. De acuerdo con las conversaciones que desveló 'El País', Cospedal habría preguntado a Villarejo sobre la "famosa libretita", en referencia a los conocidos 'papeles de Bárcenas' en la que se reflejaba la contabilidad paralela del PP, y le comentó que "sería mejor poderlo parar" para evitar su difusión.

Es por ello que las acusaciones ejercidas por PSOE y Podemos solicitaron la reapertura de la causa al entender que la exmandataria recibía "puntualmente información" y que tuvo participación "en la génesis e ideación de los actos ilícitos investigados". Una postura que Anticorrupción comparte y que así se lo ha hecho saber al juez García Castellón en un reciente escrito, después de que éste solicitara a finales de mayo su opinión antes de tomar una decisión al respecto.

En cualquier caso, las fuentes fiscales consultadas destacan que la Fiscalía no solo tiene bajo el punto de mira estos nuevos audios, sino que también estudia la posibilidad de solicitar al juez García Castellón que se investiguen nuevos archivos sonoros grabados por Villarejo que han salido a luz en los últimos meses o información anotada en sus agendas, lo que significaría agrandar la macrocausa sobre Villarejo que acumula más de una treintena de piezas separadas.