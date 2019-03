Misterio en Palencia: dejan sobres con 50 € en los buzones y las puertas de vecinos

Los habitantes de Villarramiel, un pequeño pueblo de la Tierra de Campos palentina, están perplejos por la aparición de sobres con cincuenta euros, en algunos casos con cantidades mayores, en los buzones y bajo las puertas de al menos una quincena de vecinos de la localidad sin explicación alguna.

La alcaldesa de Villarramiel, Nuria Simón, ha explicado a EFE, que los primeros sobres aparecieron la semana pasada y que a día de hoy al menos son 16 las personas del municipio que han visto con "sorpresa" que les habían dejado un sobre color sepia con dinero en su buzón, bajo la puerta o incluso en la cesta de la bicicleta.

Mira también La oferta de trabajo en la que se cobra 2.900 euros por hacer lo que uno quiera

Un goteo de dinero que está cayendo de forma aleatoria por distintas zonas de este pueblo que apenas suma mil habitantes, dejando "perplejos" a todos los vecinos en busca de una explicación lógica que algunos adjudican a simple generosidad y otros reciben con cierta desconfianza.

De hecho, algunos de los "beneficiados" han ido al banco para comprobar que se trata de dinero de curso legal y no de dinero falso, e incluso a la Guardia Civil porque en estos tiempos la desconfianza manda.

Es el caso de Candelas, una de las primeras "sorprendidas" con el sobre "generoso" del que ya no queda ni sobre, ni dinero, porque eso fue hace una semana y ya se lo ha gastado en la carnicería.

"Al venir de la compra y abrir el buzón en lugar del correo y las facturas de siempre había un sobre marrón con 50 euros", ha relatado a la Agencia EFE, asegurando que no tiene "ni idea" de quién ha podido ser, pero lo primero que hizo fue ir al cuartel de la Guardia Civil.

"Como era dinero legal, me alegró el día y me lo gasté", ha afirmado, dando las gracias a un anónimo tan generoso que en la calle El Salvador, donde ella vive, al menos ha dejado otros tres sobres.

Sobres con dinero... y frases

Luisa ha sido una de las últimas sorprendidas. A ella no le ha hecho tanta gracia porque el sobre, con sus nombre y dirección, contenía además de los 50 euros una nota con la frase "La reina de la casa" y un corazón dibujado.

"Anoche, cuando volví del Casino, me lo encontré en el suelo", ha asegurado a EFE, mientras contestaba al teléfono que no dejaba de sonar, porque este miércoles ha sido un día muy ajetreado para esta mujer que no ha atendido a los numerosos medios de comunicación que se han acercado al pueblo. "Y todo por 50 euros", bromea, un dinero que además piensa repartir entre sus dos hijos.

"Dicen que habrá unas 20 personas y que en total habrá dejado como mil euros", asegura, mientras se pregunta cómo es posible que nadie haya visto nada cuando su casa esta en una calle muy transitada del pueblo, de camino a la residencia.

El caso es que no existe lógica alguna entre los destinatarios, ni por edad, ni por nivel de recursos, ni porque vivan en la misma calle, y hasta los sobres contienen cantidades distintas, en algunos hay hasta 70 euros y en algunas casas han dejado hasta dos sobres, y además aparecen en momentos distintos del día o la noche.

"No sabemos qué pensar", afirma la alcaldesa, a la que se están dirigiendo algunos vecinos, sobre todo personas mayores que viven solas, en busca de explicaciones que ella no puede dar, aunque muchos sospechan que puede ser alguien del pueblo que conozca las costumbres de la gente. Por eso, a algunos este "benefactor anónimo" no les ha hecho ninguna gracia, aunque a la mayoría le parece "bienvenido" este dinero "caído del cielo".

La cosa es que en la tienda de Merche, en la farmacia, en el Teleclub, en el Casino y en los bares del pueblo no se habla de otra cosa y ya empiezan a pensar que tienen en Villarramiel "una especie de Robin Hood", un desconocido que va dejando sobres con dinero por el pueblo sin que nadie pueda ni imaginar cuales son sus verdaderas intenciones.