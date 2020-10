Aragón entra en el nivel de alerta dos, reduce aforos al 50% y reuniones a seis. 

La segunda ola no cesa. Aragón entra en un nivel de alerta 2, establecido por el Ejecutivo aragonés en un decreto ley que se publicará este lunes y que fija una reducción de aforos generales al 50 por ciento, la limitación de las reuniones sociales a seis personas y el cierre de la hostelería a las 23.00 horas.

El decreto ley para contener el avance de la Covid-19, que se tramitará con carácter de urgencia en las Cortes de Aragón, establece tres niveles de alerta y fija la posibilidad de decretar confinamientos perimetrales en función de determinados indicadores. La Comunidad de Aragón tiene una tasa de 505 contagios por cada 100.000 habitantes, según recoge Efe.

El paso a nivel 2 implica, en lo que a actividades sociales respecta, que no puedan reunirse más de 6 personas, salvo que sean convivientes, y las celebraciones en establecimientos de hostelería no podrán superar las 20 personas en el interior y 35 en el exterior. Respecto al transporte público regular, en el ámbito urbano la ocupación será del 75% y en el resto, todos los ocupantes deberán ir sentados y ocupar la mitad de los asientos.

En el comercio y los servicios, el aforo se reduce al 50% en todos los establecimientos y servicios profesionales abiertos al público, así como academias, autoescuela, bibliotecas, centros deportivos, museos, cines, teatros, centros juveniles y zonas comunes de hoteles y otros alojamientos. Sobre los lugares de culto, estará al 50% de su aforo, mientras que en entierros y velatorios podrá haber un máximo de 25 personas en espacios abiertos y 15 en espacios cerrados.

La norma se lleva hoy a las Cortes de Aragón

La consejera de Sanidad, Sira Repollés lo ha anunciado así en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno extraordinario que ha aprobado esta norma, que este mismo lunes se llevará a las Cortes de Aragón para ser aprobada por proyecto de ley de lectura única. Ha detallado que la situación epidemiológica ha obligado a tomar estas medidas.

En la ciudad de Zaragoza, la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha sido de 465 casos por 100.000 habitantes. Repollés ha reconocido que la situación "no es buena y exige tomar medidas ya". Por ello, en el caso de la capital aragonesa, no ha descartado aplicar un confinamiento perimetral, medida que recoge este nuevo decreto ley, si en esta semana no se "contiene" la "escala" de contagios. Lo mismo podría ocurrir en las ciudades de Huesca y Teruel.