La parte de Aragón más azotada por el virus pasa a fase 2, sin franjas horarias

La Covid se ha cebado con Aragón. La región ha concentrado casi la mitad de los nuevos contagios notificados por el Ministerio de Sanidad este jueves. En concreto, de los 971 positivos que se han diagnosticado en España en las últimas 24 horas, 415 -alguno más si se atiende al conteo de las autoridades regionales-, se han dado en la comunidad. La pandemia apremia y el Gobierno aragonés ha anunciado, en una rueda de prensa urgente, el mayor paso atrás que, hasta ahora, se ha dado en todo el país: la mitad del territorio volverá a una fase dos sin miramientos, tal y como la definió el Ejecutivo en aquel, no tan lejano, estado de alarma.

"Disponemos todavía de margen de maniobra. No tenemos el sistema de salud en riesgo", ha aseverado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. El Gobierno regional no ha querido dejar cabos sueltos. Las áreas de Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, Comarca Central y Monegros retrocederán a una fase 2 sin franjas horarias, aunque con ciertos matices respecto a lo que se vivió en la desescalada: reuniones de un máximo de diez personas -en espacios cerrados y abiertos-, cierre de peñas, veto al botellón y toque de queda para los bares a medianoche. El retroceso no queda aquí. Los territorios de La Litera, Finca Medio, Barbastro y Huesca, tampoco superan esa fase 2 flexible a la que el Ejecutivo regional recurrió ante los primeros tambores de repunte. El resto de la comunidad, se mantendrá en la nueva normalidad.

Las autoridades sanitarias han admitido que la transmisión comunitaria vuelve a ser una realidad en buena parte del territorio aragonés. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo ha detallado que "excepto el área de Calatayud y Teruel, el resto tiene transmisión o transmisión comunitaria sostenida". Los 415 casos aragoneses de los que ha hablado este jueves el ministerio -"nosotros hemos notificado alguno más pero siempre hay depuraciones"-, se han distribuido de forma muy desigual: Zaragoza ha concentrado cerca de 350, Huesca ha informado de 64 y Teruel de catorce.

El escenario de una tasa de contagios que crece cada día, ha disparado las alarmas en el Gobierno aragonés. "Tendremos que seguir tomando decisiones", ha asentido Repollés. La portavoz ha detallado que los casos que se están detectando son muy leves o asintomáticos. Los últimos representan hasta el 40% de los nuevos afectados. Pese a este análisis, las autoridades han advertido de un "crecimiento leve pero sostenido de hospitalizaciones", también en las UCI. Las cifras aportadas indican que la cifra acumulada de esta semana de fallecimientos es de 929, cuatro más que la semana pasada.

Las autoridades han evitado hablar de culpables, pero sí han señalado las causas más probables de esta eclosión. Así, han achacado el contagio comunitario del virus a las reuniones de ocio entre jóvenes como el botellón. El análisis del director general de Salud Pública iba más allá. "El rango predominante de los nuevos positivos abarca de los 15 a los 54 años, lo que indica un perfil joven y en edad laboral". Solo alrededor de un 10% tiene más de 65 años, aunque este grupo "empieza a crecer un poco, lo cual era previsible".

Francisco Javier Falo ha calificado la situación de "oscura y preocupante", pero ha asegurado que "los indicadores confirman que todavía tenemos una capacidad de respuesta". Las autoridades han puesto en valor el sistema de rastreo: "Más del 62% de los casos podemos establecer el origen del contacto. La tenemos cuatro horas después de volcar los casos", ha señalado el técnico.