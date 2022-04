Aviso de Aragonès a Sánchez: sin aclarar el espionaje, "el gobierno puede caer"

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, advierte de que el Gobierno"podría llegar a caer" si no depuran responsabilidades sobre el programa 'Pegasus', un presunto espionaje a más de 60 dirigentes, activistas y abogados vinculados al independentismo. "En gobiernos de nuestro entorno europeo, un caso de estas características llevaría quizás a la caída de algunos miembros del gobierno, y si no se da una respuesta adecuada, del conjunto del gobierno" afirmó este jueves el presidente de la Generalitat en una entrevista en el Canal 24 horas recogida por Europa Press.

El Gobierno ha citado una comparecencia para dar explicaciones, algo que Aragonès critica pues ya estaba prevista para otros asuntos. Del mismo modo, el presidente de la Generalitat ve "contraproducentes aparte de insuficientes" las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre esta cuestión. En ese sentido, ha criticado el "apagón informativo" por parte del Gobierno sobre el presunto espionaje, que cree que debe abordarse mediante una investigación específica que no puede demorarse semanas para saber quién encargó el presunto seguimiento, por qué y quién llegó a saber de él.

De momento, ha dicho, no dispone de información para afirmar si el Ejecutivo conocía o no estos casos, y preguntado por si ante esta situación el independentismo puede retomar la vía unilateral, ha contestado: "Estamos absolutamente comprometidos, y hablo en nombre del Govern y de mi partido, con un proceso de negociación política". Sin embargo, ha advertido de que esa negociación requiere unas condiciones mínimas de confianza y que "en una relación continuada de acuerdos parlamentarios, esto se tiene en cuenta", con lo que el apoyo de ERC a iniciativas del Gobierno en las Cortes Generales sí peligra.

Independentismo y Kremlin

Preguntado por supuestos contactos del independentismo con el Kremlin, ha sostenido que si ha habido "actuaciones individuales" sus responsables deben dar las explicaciones correspondientes, mientras que el Govern no ha buscado, busca ni buscará contactos en este entorno, en sus palabras. Ha sostenido que cuando personas del entorno del Kremlin se han dirigido a él, no ha respondido: "No damos ningún tipo de respuesta, ni contestamos", conscientes de la inutilidad de esas conexiones para que el proceso independentista salga adelante, ha asegurado.

Juegos Olímpicos

Aragonès se ha reafirmado en el acuerdo entre el Comité Olímpico Español (COE), el Gobierno y la Generalitat sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo pese al rechazo de Aragón, que plantea una propuesta alternativa: "Veremos qué propuesta tiene. Desde nuestro punto de vista, lo acordado, acordado, está y no hay ningún motivo para modificarlo".

Parlamento Europeo

Preguntado por la recomendación del Parlamento Europeo de que los asesinatos de ETA no prescriban, ha destacado que "hoy se puede hablar de crímenes que hubo en el pasado porque en el presente no están", y que deben asumirse las responsabilidades ante los delitos cometidos. "El Parlamento Europeo hoy ha tomado otra decisión: ofrecer a todos los eurodiputados y asistentes un servicio para que puedan comprobar si su teléfono está infectado por Pegasus", ha destacado.