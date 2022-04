Aragonès rechaza ceder pruebas de los JJOO a Aragón: "No habrá modificación". 

"No modificaremos las sedes de las pruebas", con estas palabras tan claras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés descartaba ceder a Aragón alguna de las pruebas de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 adjudicados a Cataluña. En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu ha defendido que el acuerdo de distribución de pruebas es "bueno" y equilibrado entre ambas comunidades por lo cual no contempla ninguna modificación al respecto. Aragonès ha reivindicado que el proyecto de los Juegos Olímpicos es una "excelente oportunidad" para las comarcas del Pirineo y ha subrayado la necesidad de escuchar la voz de la ciudadanía en la consulta del 24 de julio para que la población se implique y acabe siendo un proyecto colectivo.

Por otra parte, Aragonès ha asegurado este martes que la mesa de diálogo está trabajando "acuerdos importantes que todavía están en proceso de elaboración y maduración", y ha insistido en que la mesa se volverá a reunir públicamente cuando se concreten definitivamente estos acuerdos. "Seguimos trabajando, la mejor muestra de que se continúa trabajando es que los acuerdos, que son acuerdos importantes, todavía están en proceso de elaboración y de maduración", ha afirmado.

Aragonès ha defendido que el Govern está "absolutamente comprometido" con la mesa de diálogo y ha reclamado la máxima implicación del Gobierno y que se mantenga la negociación pese a las dificultades que pueda haber como la guerra en Ucrania y la crisis que ha provocado, ya que considera que el conflicto catalán continúa. El presidente catalán ha argumentado que un proceso de negociación como este "necesita tiempo y compromiso de las dos partes", y ha confiado en que, si las dos partes tienen voluntad de avanzar, podrán ir llegando a acuerdos que vayan fortaleciendo la confianza mutua.

"Si este proceso de negociación no tuviera ningún tipo de sentido y no pudiera dar ningún fruto, lo habríamos dado por concluido. No lo hemos dado por concluido, seguimos trabajando y el objetivo es que podamos ir avanzando en acuerdos que vayan reforzando la confianza de las partes y hacerlo cuanto antes mejor. Pero esto no depende solo de mí. Hay otra parte con la que tenemos que seguir negociando", ha añadido.

Por último, el presidente de la Generalitat ha pedido "ampliar el consenso" político y parlamentario que existe ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano, y evitar así que la decisión llegue de un tribunal. "Hay que evitar que la orden de un tribunal fije cómo aprenden catalán nuestros hijos. Lo tenemos que decidir nosotros. Lo que no regulemos nosotros lo regularán los tribunales. Hagámoslo nosotros con el objetivo de garantizar el aprendizaje y el uso del catalán".

Lo ha dicho después de que, a finales de marzo, los grupos de PSC-Units, ERC, Junts y los comuns presentaran una proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística, de la que finalmente Junts se descolgó. Sin embargo, Aragonès ha asegurado que Junts le ha trasladado que no se han desmarcado del acuerdo, y que lo que quieren es "ampliar el consenso sumando la adhesión de las entidades del sector y resolver algunas dudas".

"Ampliar el consenso es mantener el consenso actual y hacerlo más grande. Es el criterio con el que trabajamos y que estoy convencido que tendremos", ha subrayado el presidente catalán. Tras constatar que el catalán es la lengua de todos los catalanes, no sólo de los independentistas, ha defendido la necesidad de que haya el máximo número de partidos que participen de este consenso: "Y si son partidos tan importantes como el PSC y los comuns también. Es relevante que estén".

Así, ha reclamado honestidad, realismo y decir la verdad "sin hacer proclamas vacías ni llamar a desobediencias que acaban siendo retóricas" así como a priorizar la salud y el aprendizaje del catalán. "Durante la presidencia de Quim Torra hubo 13 resoluciones judiciales que imponían el 25% y se cumplieron todas. No hubo ninguna orden de desobedecer", ha sostenido Aragonès, que cree que la modificación de la Ley de Política Lingüística es un paso adelante para recuperar la capacidad decisoria del Parlament, para el despliegue de la Ley de Educación de Catalunya y para sacar las escuelas del terreno judicial.