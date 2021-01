La Armada destituye al jefe de estudios que celebró un ataque a los republicanos

La Armada ha comunicado este sábado la destitución del jefe de Estudios de la Estación Naval de A Graña, en Ferrol, por ser responsable de la publicación de una "efeméride no pertinente". En un comunicado, en el que no figura el nombre del destituido, la Armada ha anunciado que en la orden diaria de la escuela de este viernes se publicó "una efeméride no pertinente", relacionada con la Guerra Civil. Por ello, ha señalado que el trabajador, también subdirector del recinto, "será cesado de su cargo".

Ha concretado en una breve nota de prensa que el citado militar es "responsable de la redacción y publicación de la orden diaria". El diputado del BNG Néstor Rego ha denunciado este sábado lo que consideró "un acto profranquista" en las dependencias de la Armada en A Graña. También había reclamado una actuación inmediata del Ministerio la secretaria de Estado de Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, al considerar que "se hace apología del golpe de estado y de la dictadura".

Rego ha anunciado el registro de una iniciativa en el Congreso de los Diputados "exigiendo a Defensa que actúe y depure responsabilidades" y ha difundido una imagen de un documento del centro militar que cita en sus "efemérides" del 1 de enero el hundimiento de un submarino de la "escuadra roja C-5" en 1937. En el documento, se relata que la embarcación, "en los primeros días de enero" de aquel año, en plena Guerra Civil, desapareció "con toda su dotación" en un suceso "mandado por el heroico teniente de navío José Lara".

En su cuenta de Twitter, el diputado ha aludido a la existencia de "fascismo en el Ejército" y ha sostenido que es "escandaloso que los actos profranquistas en el Ejército queden siempre impunes", recoge Efe. Rego ha señalado que, sin embargo, quienes "los denuncian" han merecido castigos. En este caso ha citado tanto al cabo Marco Antonio Santos y al teniente Luis Gonzalo Segura.

El documento difundido por el diputado lleva el membrete de la subdirección de la Estación Naval ferrolana, uno de los mayores centros formativos de la Armada.