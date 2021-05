Arrimadas sí estará en 'Colón 2.0' para "retratar a Sánchez con los golpistas"  

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dado a entender este lunes que participará en la manifestación convocada por la plataforma Unión78 para el 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid en contra de que el Gobierno indulte a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, a la que ha animado a acudir para mostrar el "retrato" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "con los golpistas".

"Tanto hablar de la foto de Colón y lo que vamos a ver el día 13 es un retrato de Sánchez con los golpistas, con los que quieren destruir España, con los que nos han humillado y pisoteado en Cataluña", ha dicho a los periodistas en Sevilla tras reunirse con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), y con el grupo parlamentario de la formación naranja, encabezado por el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Marín.

Arrimadas ha insistido en que el protagonismo en esa manifestación debe ser para la sociedad civil, que es la que la ha convocado --Unión 78 está impulsada por personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater--, y no para los partidos políticos. Hasta ahora, por parte de Ciudadanos ha confirmado su asistencia la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. "Lo que quiere Sánchez es que pongamos el foco en la foto de los líderes políticos y yo hoy no le voy a dar el titular de qué líder político va a ir o no va a ir", ha respondido cuando le han preguntado si tendría algún problema en aparecer en una foto como la que se hizo el expresidente de Cs Albert Rivera en 2019 en la plaza de Colón, donde protestó contra los posibles indultos junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal.

"Esto va de democracia y dignidad, no de partidos"

Arrimadas ha recordado que Cs ha convocado una concentración contra los indultos para el 11 de junio en Barcelona, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para que también puedan protestar quienes no tengan la opción de ir a la de Madrid, pero ha incidido en que también apoyan "sin matices y sin fisuras" la manifestación del día 13 en Colón y ha hecho un llamamiento a participar en esta última, a la que los políticos deberían asistir, a su modo de ver, "como ciudadanos de a pie".

"Esto no va de partidos políticos, va de democracia, de España, de la dignidad de un pueblo al que Sánchez pretende pisotear con tal de estar unos meses mas en Moncloa", ha recalcado. La líder de Cs se ha mostrado convencida de que "la mayoría social", incluidos "muchísimos votantes del PSOE", están con "el respeto a la Justicia" y en contra de la "humillación" de perdonar la pena a los presos del 'procés', que "no se han arrepentido" de lo que hicieron en 2017. "Es una indignidad ante la que nos tenemos que rebelar", ha defendido.

"Todo el mundo se imagina dónde estaré el 13-J"

Unas horas más tarde, al hacer declaraciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) antes de mantener un encuentro con afiliados, a Arrimadas le han insistido para que aclarase si prevé asistir a la manifestación de Colón y entonces ha despejado la duda. "Creo que todo el mundo se imagina dónde voy a estar el día 13 y por qué voy a estar allí", pero "el protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil", ha contestado, añadiendo que lo que le gustaría a Sánchez es "que ese día solo se hable de qué líder político va a ir o qué líder político no va a ir".

En una entrevista en Canal Sur, ha recalcado que lo importante no es "qué vota cada uno" de los que esté presente en esa plaza, sino que el presidente del Gobierno "vea que tiene a una mayoría social en contra de ese insulto a España". Ante los medios en Sevilla, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos hará todo lo que esté en su mano en el ámbito institucional y judicial, tanto en España como en la Unión Europea, para "frenar la ignominia" que, a su juicio, supondrían los indultos a Oriol Junqueras, expresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y a los otros once condenados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.

La presidenta de Cs entendería esos indultos -una medida a la que se opone el Tribunal Supremo- como "insultos" a quienes se han "partido la cara en Cataluña por defender a España", a los millones de catalanes que han tenido que "aguantar durante años" que los dirigentes nacionalistas "insulten a los constitucionalistas" en TV3, "utilicen las escuelas para fomentar el separatismo" y se hayan "saltado la Constitución y las leyes como si no les fuera a pasar nada".

"No tiene nada que ver con garantizar una convivencia" en Cataluña, sino que es una "indignidad" que Sánchez está dispuesto a cometer por "quedarse unos meses más en Moncloa", aunque de esa forma contribuya a "legitimar todo lo que ha hecho el separatismo en los últimos años", ha subrayado en referencia al apoyo parlamentario de partidos como Esquerra.

La diputada catalana ha recordado que fue Sánchez quien, a finales de 2019, se comprometió a traer a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuera juzgado por el 'procés' y a tipificar como delito los referéndums ilegales. "Y hoy" --ha añadido-- "nos lo encontramos defendiendo bajar la pena del delito de sedición", por el que fueron sentenciados los presos independentistas. Arrimadas ha vuelto a aconsejar al presidente del Gobierno, igual que advirtió a los políticos separatistas en 2017, que "no subestime a la sociedad española" porque "es mucho más digna y ama mucho más a su país de lo que él se cree".

En la entrevista en Canal Sur, ha indicado que, si el Ejecutivo finalmente indulta a los condenados, este hecho marcaría "un antes y un después" para la democracia española y provocaría "un daño irreparable" al país y afectaría a la "credibilidad" del poder judicial. "¿Cómo nos van a tomar en serio luego Marruecos o Bélgica, que no nos quiere traer a Puigdemont extraditado", si "el presidente del Gobierno ataca a la Justicia y a las instituciones españolas de esta manera?" ha planteado. Desde su punto de vista, los indultos no tendrían efectos positivos en la disminución de la tensión política en Cataluña y cree que eso lo sabe también el jefe del Ejecutivo, aunque no lo reconozca. "Ni Sánchez piensa que esto va a solucionar nada", ha comentado.