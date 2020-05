Arrimadas exige a Sánchez desvincular ayudas económicas del estado de alarma

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha establecido como condiciones para dar el 'sí' a una nueva prórroga del estado de alarma que se desvinculen las ayudas económicas de la medida y que el Gobierno cuente con un plan B ante los posibles rebrotes que excluya la entrada en vigor del estado de nuevo, en una entrevista al canal '24 horas'.

Arrimadas asegura que su voto de mañana dependerá de "si el Gobierno rectifica y acepta sus condiciones" en las próximas horas y ha criticado que "el Ejecutivo está diciendo que no tiene un plan B si no gana mañana, y esto no depende solo de Ciudadanos... Se la han jugado amenazando a los españoles con dejar de protegerlos y meterlos en el caos. Esas no son las maneras. El Gobierno tendría que tener un plan B y un plan C".

La presidenta también ha criticado el "uso" del estado de alarma por parte de la administración de Sánchez y ha explicado que "el Gobierno no puede usar el estado de alarma para tramitar por detrás una ley de Educación o hacer nombramientos en el CNI. No tienen mayoría absoluta y el estado de alarma es una medida excepcional que no se puede alargar hasta que el señor Sánchez quiera".

La política considera que sí existe un marco jurídico que permitiría salir de la crisis de forma ordenada y no implica una cuarta prórroga. Arrimadas ha declarado que mantiene su mano tendida para colaborar con el Gobierno, pero ya ha avisado de que exigirá una rendición de cuentas a las autoridades sobre la crisis que tanto afecta a España. La mandataria ha insistido en el "error" del presidente por tardar 18 días en llamar a la oposición y ha anunciado que "en los próximos meses habrá que seguir tomando medidas, pero deben ser consensuadas. Un Gobierno serio tiene primero que hablar con la oposición, reconocer errores y estar preparado para salir".