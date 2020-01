Arrimadas intenta ridiculizar a Lastra con un cartel que cuestiona su currículum

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha tratado de ridiculizar a la portavoz socialista, Adriana Lastra, este domingo en el hemiciclo al mostrar un cartel con el que ha insinuado que la única experiencia laboral que figura en su currículum es como política del PSOE. En su intervención durante la segunda jornada del debate de investidura en la Cámara Baja, Lastra ha criticado a Arrimadas por haber instado a los diputados socialistas a no apoyar con sus votos al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, si rechazan sus pactos con Unidas Podemos, ERC y el PNV.

"Hemos visto a la derecha hacer muchas cosas desesperadas, pero nada semejante al ridículo que ha hecho usted alentando 'tamayazos'", ha dicho la portavoz socialista, recordando el momento en que dos diputados del PSOE en la Comunidad de Madrid -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- impidieron en 2003 la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente autonómico al ausentarse el día de la votación.

En ese momento, la portavoz de Ciudadanos, sonriendo y guiñando el ojo a Lastra, le ha mostrado desde su escaño un cartel donde se leía "CV Adriana Lastra" y, debajo, únicamente el logotipo del PSOE.

Lastra ignora la provocación

La diputada socialista ha ignorado este mensaje y ha dicho que sus compañeros de grupo parlamentario "ni son arribistas, ni son tránsfugas". "Así que si lo siguiente que tenía pensado era traer una bolsa con dinero, se lo vamos a ahorrar", ha añadido, advirtiendo de que, en política, aún peor que estar en la oposición es "estar en la irrelevancia", en alusión a Cs.

Arrimadas ha exhibido el mismo cartel en otros momentos de la intervención de Lastra, desatando las protestas en las filas socialistas. Según ha relatado en Twitter el diputado del PP Tomás Cabezón, el dirigente del PSOE Santos Cedrán ha llegado a causar a Arrimadas de tener "cero cerebro". "¡Que vergüenza! -ha señalado el parlamentario 'popular'-. A este señor alguien le tendrá que decir algo".

Otro dirigente de Ciudadanos, el portavoz adjunto de la Gestora y exdiputado Joan Mesquida, ha incidido en las críticas a Adriana Lastra y, a través de un mensaje de la red social Twitter, ha subrayado que la 'número dos' del PSOE no tiene "formación ni experiencia fuera de la política". En su opinión, la portavoz socialista "llega muy bien a fin de mes con sus más de 6.000 euros limpios al mes", pero "si no fuera por Sánchez seguro que no llegaría a fin de mes".