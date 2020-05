Arrimadas: "No tiene ningún sentido que se plantee prorrogar la alarma un mes"

La presidenta de Ciudadanos ha concedido una entrevista este viernes al diario 20 Minutos para analizar la crisis actual y explicar el papel de su partido durante estos dos meses. Inés Arrimadas considera una decisión "de sentido común" la de apoyar el estado de alarma y asegura que "votar en contra no era bueno para España". Para la política, actuar como lo hizo Cs "debería ser lo normal, no algo extraordinario". Sin embargo, avisa al presidente: "El Gobierno ha entendido que solo tiene 155 escaños y que ya no puede dar nunca más por hecho nuestro apoyo gratis a sus medidas, sin negociar, ceder y corregir". En cuanto al apoyo de un nuevo estado de alarma, al parecer de un mes, Arrimadas ha aseverado que "no tendría ningún sentido que la pidiera para un mes" y descarte totalmente ese escenario.

"Lo que sí que le dije a Sánchez", concreta, "es que el Gobierno no puede dar nuestro apoyo por sentado en nada. Pero que si podemos hablar para que, negociando y cediendo el Gobierno, seamos útiles a los españoles, aquí estaremos. Soy muy crítica con este Gobierno, pero creo también que no hay partido en la oposición más útil que el nuestro".

A la presidenta de Ciudadanos también le han preguntado por lo que cree que pueden estar pensando sus votantes al apoyar a un Gobierno con socios nacionalistas, pero ella se ha desmarcado inmediatamente: "No estamos apoyando ni al PNV, ni a ERC o a Podemos". Además, ha recordado que ella intentó que "este Gobierno no fuera el que es" y que decir que si prorrogas un estado de alarma, estás apoyando al Gobierno, es mentir". "Voy a ser muy crítica con el Gobierno, pero si puedo negociar alguna medida que ayude a miles de autónomos o a millones de familias, o que nos ayuda a corregir algún error garrafal, lo voy a intentar".

Con todo, Arrimadas no se ha cortado a la hora de criticar al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez: "Llegaron tarde, no quisieron ver el problema, y luego han tapado errores, han utilizado este período para disminuir los requisitos de transparencia, han improvisado, no han consensuado con nadie las medidas económicas". Asegura que solo han cedido ciertas cosas y corregido errores cuando han visto que se quedaban sin apoyos.

El nuevo rumbo del partido

En lo referente a los abandonos Girauta y Mejías, Arrimadas ha calificado a las dos figuras como" personas que ya no estaban en la dirección del partido ni eran cargos públicos". Preguntada por la renovación del partido, la presidenta de Cs ha destacado que "hemos salido de un Congreso muy unidos". ¿Y la figura de Rivera? "Albert cumplió su palabra de dimitir, ha salido de la política, ha vuelto al sector privado, cosa que otros líderes políticos no pueden decir, porque ni dimitieron, con malos resultados, ni tienen una trayectoria fuera de la política".

Otro tema que se ha tratado en la entrevista ha sido la posibilidad de negociar unos presupuestos con el PSOE. Arrimadas ha señalado como principal handicap su relación con Unidas Podemos: "Las discrepancias económicas entre Podemos y nosotros son muy evidentes, pero sí que intentaremos, en esta primera fase, que la ideología de Podemos en el plan económico del Gobierno triunfe lo menos posible". Concretamente, lo que más rechazan del partido que lidera Pablo Iglesias es "el discurso criminalizador de las empresas, de las PYMES y, esas medidas que no favorecen la creación de empleo, y que no nos podemos permitir. Ante Europa, es mucho más interesante tener un plan consensuado, sensato y acordado con la oposición, con el PP y con los agentes sociales".

"PP-Cs ha sido un éxito autonómico"

"Hoy tengo una reunión con Casado porque se la he pedido antes de cogerme el permiso", ha señalado Arrimadas. "Vamos a reafirmar la salud de nuestros Gobiernos, y el éxito que ha sido la fórmula de gobierno autonómico entre el PP y Cs, así que quienes quieran ver caer nuestros gobiernos autonómicos creo que se van a quedar con las ganas". De hecho, ha asegurado que cree que "el Gobierno de Madrid está más fuerte que el de España". Además, tiene claras sus preferencias: "Yo he pedido al Gobierno que llame mucho más a Casado que al PNV y a ERC. Sería bueno para España que la salida de la crisis esté negociada con la oposición. Si de esta pandemia no sacamos como conclusión que hemos de buscar lo que nos une y que el Gobierno debería apoyarse en partidos de Estado, no habremos aprendido nada", ha concluido.

En los próximos días, Arrimadas va a coger un permiso de maternidad y ha querido animar a todas las madres a hacerlo: "Cuando hay una mujer al frente de un proyecto no pasa absolutamente nada por que sean madres y se cojan su permiso de maternidad. Que la sociedad se acostumbre a que haya mujeres en puestos de responsabilidad y también puedan ser madres".

"Constitucionalismo para un país más justo"

Durante la entrevista también se ha tratado el tema del independentismo. "El nacionalismo sigue ahí, y sigue amargando la vida de mucha gente, sigue rompiendo muchas familias y sigue quitando muchas oportunidades, es decir, hasta que los partidos constitucionalistas no entiendan que tenemos que unirnos ante el nacionalismo, vamos a seguir teniendo muchos problemas en España, va a haber mucha desigualdad territorial".

Además, ha declarado que espera que la actuación de algunos partidos independentistas le sirva al PSOE "para darse cuenta de con quién no se debe gobernar España o en quién no se debe confiar, porque hemos visto incluso que se decía que en una Cataluña independiente habría menos muertos, o gente que ha echado al Ejército para que no ayudara a construir hospitales de campaña. Es decir, el constitucionalismo debería unirse frente al nacionalismo porque podremos tener un país mucho más justo, más fuerte y unido". Para concluir, aunque ha reconocido que le "cuesta hablar de elecciones en una pandemia", ha definido la coalición con la que su partido concurrirá a las elecciones vascas como "transversal constitucionalista" alternativa al nacionalismo.