Arrimadas prepara el regreso de Garicano a Madrid para que sea su 'hombre fuerte'

Inés Arrimadas empieza a diseñar el futuro de Ciudadanos. La líder provisional, que será confirmada en el congreso que el partido celebrará en marzo, va a empezar a contar con algunos de los dirigentes que tuvieron que apartarse de la primera línea por sus discrepancias con Albert Rivera. La prioridad que tiene la jefa de los naranjas es la de recuperar a Luis Garicano para que se convierta en su nuevo 'número 2', como ha podido saber La Información a través de distintas fuentes. Un movimiento con el que aspira a reforzar a su formación con un 'hombre fuerte' que cuenta con el favor de los sectores que mostraron su desacuerdo con la línea previa a la debacle de las elecciones del 10-N.

Desde la salida de Rivera, Arrimadas y Garicano han estrechado su relación y han acercado mucho sus posturas. Ninguno de los dos quería dejar morir a la formación tras la grave crisis que supuso perder 47 diputados en tan solo cinco meses. La interlocución entre ambos es constante y el entendimiento no hace más que afianzarse, como señalan fuentes de la formación a este diario. La jefa de filas provisional de Cs aún no ha trasladado aún una oferta en firme al economista, ni este se ha ofrecido como tal para desempeñar ese rol. Pero el plan de la política de origen andaluz para relanzar la marca no es otro que dotar al área económica de un experto contrastado como el del actual eurodiputado.

Este movimiento que prepara Arrimadas está pensando para solucionar algunos desajustes que sufre el partido. El más importante para empezar a reforzarse es el de contar con un perfil experimentado y conocido, que además no genere conflicto entre militancia y simpatizantes. Algo en lo que cumple de sobra Garicano, cuya figura se identifica fácilmente con la evolución de Ciudadanos en los últimos años. También es respetado por las distintas 'almas' que estructura la formación, como la de los fundadores o los pocos dirigentes nombrados por Rivera que se han mantenido tras la oleada de dimisiones. Su regreso también sería una buena noticia precisamente para aquellos que se fueron, ya que algunos de ellos se incorporaron a la disciplina naranja porque él se lo pidió.

El relevo de Marcos de Quinto

La otra cuestión por la que Arrimadas y su entorno quieren traer de vuelta a Garicano de Bruselas, donde mantiene su actividad como eurodiputado, es la de cerrar el vacío en el área económica. La experiencia de situar a Marcos de Quinto al frente de las propuestas en el ámbito de la economía no ha dado buenos resultados y ha sido criticada desde algunos ámbitos del partido. Hay quien incluso la tacha de totalmente "fallida". Algo que puede sorprender por su bagaje como alto directivo de Coca-Cola durante varios años, donde llegó a ser vicepresidente, y por ser alguien muy conocido en el mundo empresarial y mediático. El no haberse encargado nunca de un departamento de este tipo le ha pasado factura, según apuntan fuentes del partido.

Ese vacío que existe con De Quinto también se explica con que el diputado ha ejercido más de intermediario y 'relaciones públicas' de los naranjas gracias a la agenda repleta de contactos que tiene. Su pasado en grandes multinacionales como las de bebidas azucaradas le da esta ventaja en distintos sectores, ya que no solo se relaciona con el mundo de la empresa. Pero no es un especialista en negociaciones que pueda fajarse en cuestiones presupuestarias o de dotaciones para una legislación en concreto. Todo lo contrario que Garicano, para el que es una prioridad todo lo que tenga que ver con la economía y tiene "los números en la cabeza", como recuerdan las mismas fuentes.

No tendrá ninguna oposición

Aún no hay una fecha señalada para que Arrimadas le pida al economista y profesor que regrese para estar a su lado. Lo primero que debe lograr es convencerle de dejar su escaño de eurodiputado en el Parlamento Europeo lo más pronto posible, provocando su mudanza de Bruselas a Madrid. Esto supone que haya que designar un reemplazo que defienda los intereses naranjas en las instituciones europeas. Las que están mejor situadas con dos mujeres como Maite Pagazaurtundúa y la exsocialista Soraya Rodríguez, que son las más conocidas junto a Garicano. Quien está totalmente descartado es Javier Nart, que dejó sus cargos en Cs pero mantuvo su escaño, lo que supuso todo un desafío para la dirección de Rivera y su sucesora.

Si esta maniobra le sale bien a Arrimadas, Ciudadanos volverá a tener en primera línea española a uno de los referentes de su corta historia. Su peso es especialmente significativo por marcar las directrices económicas hasta que Rivera decidió seguir su propio camino y consumó ese giro a la derecha que distintos sectores de la formación señalan como la causa de la pérdida de apoyo en las urnas. También fue el responsable de algunos de los fichajes más destacados, como el de Toni Roldán. El exportavoz económico fue alumno de Garicano y fue de los primeros en abandonar el barco cuando el anterior líder rechazó seguir sus propuestas. De hecho, en el entorno de Cs se recuerda que "no se puede hablar de Roldán sin hablar de Garicano".

Esto también deja claro que Arrimadas ya sabe que no tendrá rivales en el congreso del mes de marzo. Salvo sorpresa de última hora, será designada líder del partido automáticamente, ya que cuenta con un favor casi unánime. La decisión que tomó de intentar recuperar a los que fueron críticos con su predecesor allanó mucho el camino. A su favor tiene además al equipo fundador, con quienes ya se ha puesto en contacto para trasladarles su predisposición a contar con ellos de nuevo, como publicó este diario. Todo lo contrario de lo que hizo Rivera, que llegó a no cogerles el teléfono, como han asegurado varios de ellos a esta redacción.