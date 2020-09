La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha mostrado este miércoles al presidente del Gobierno su voluntad "firme y real" de negociar unos Presupuestos para el año que viene atípicos, que aprovechen los millones que llegan de Europa y sin ideologías, según ha revelado la responsable de la formación naranja tras casi tres horas de encuentro con el presidente del Gobierno. "Se nos va a juzgar a los partidos que hemos estado en la oposición, y podemos perdernos, pero dormiremos con la conciencia tranquila", ha advertido a modo de mensaje a las demás fuerzas políticas, sin mencionar a nadie pero en un claro mensaje a quienes ahora "no arriman el hombro".

Arrimadas ha dejado claro que las cuentas para el año que viene no son un Presupuesto normal de un año cualquiera, sino la forma de aprovechar al máximo las "decenas y decenas de miles de millones" que nos van a llegar de Europa para salir de la crisis en la que nos ha metido la pandemia. En ese contexto y a sabiendas de que siguen siendo un partido de la oposición que en su día no apoyo la formación de este Gobierno, la responsable de la formación naranja ha advertido que "estamos ante los Presupuestos más importantes de la democracia española", una situación en la que no sirven las ideologías y todas las fuerzas políticas deben arrimar el hombro.

Con ese mensaje por delante, similar al que predica Pedro Sánchez desde el final del estado de alarma, Arrimadas ha dejado caer un aviso a navegantes a todos los partidos del arco parlamentario, para que sepan que "la historia les va a juzgar" por sus decisiones, en un momento en el que hay que hacer un servicio al país que garantice el futuro de las próximas generaciones. Arrimadas ha insistido en que es hora de hacer en la política cosas extraordinarias que antes eran impensables, de la misma manera que las han tenido que hacer todos los ciudadanos del país. "Cuando lo vamos a hacer si no es ahora", ha repetido, en la misma línea que por la mañana lo había expresado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el no de Casado a negociar nada con el Gobierno.

La propia ministra Portavoz ha constatado al final del encuentro del presidente con Arrimadas ha constatado la "voluntad sincera" de Cs de negociar los Presupuestos, "pese a la gran distancia que nos separa como partidos", y tras admitir las críticas que la líder del partido ha lanzado sobre la gestión de la pandemia, la educación y la economía.

Vuelta al cole, CGPJ y ampliación de los ERTE

Pese a estar de acuerdo en ese mensaje básico con el Ejecutivo, la líder de Ciudadanos ha criticado con dureza la mala gestión que desde el Gobierno se ha hecho de la crisis sanitaria, tanto en los momentos más duros de marzo y abril, como en la segunda ola que está llegando y que no se ha sabido atajar aún. Es más, como medida de urgencia, Arrimadas ha pedido personalmente al presidente que se ponga al frente de la gestión del a vuelta al colegio, para que no haya diecisiete estrategias distintas y se forme un caos con los niños como el que se avecina.

Como ya se había anunciado desde el partido naranja, una de las primeras condiciones que le ponen al Gobierno para sentarse a hablar de los Presupuestos es la ampliación de los ERTE más allá del 30 de septiembre, de forma que no se queden con la prestación recortada o sin ayuda los cientos de miles de trabajadores, autónomos y pymes que están sobreviviendo gracias a ello. De la misma manera, desde Cs se exige al Ejecutivo que garantice en todo momento las líneas de financiación hasta ahora abiertas para que a las empresas no les falte liquidez, a la vista de que la economía no se está recuperando como se esperaba y la sangría económica puede ser muy dura.

Arrimadas ha presentado incluso una solución para la falta de acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habían mostrado por la mañana el líder del PP, Pablo Casado y Pedro Sánchez en su encuentro. A su entender, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en cambiar la ley orgánica que lo regula, y no entrar a pelearse por los nombramientos de una y otra parte. Ese cambio legislativo, tendente a despolitizar la institución, tendría incluso el apoyo de Cs, contaría con mayoría en el Parlamento sin contar con los votos de Podemos, "y no costaría ni un euro... con lo que o hay excusas par ano hacerlo", ha sentenciado. Eso, si, Montero se ha encargado al final del encuentro la oposición del Ejecutivo de hacer algo así.