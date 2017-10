Artur Mas dice que Cataluña no está lista para "una independencia real"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este viernes que Cataluña aún no está preparada "para la independencia real", en una entrevista con el diario británico 'Financial Times'.



Mas ha señalado que Cataluña se ha "ganado el derecho a ser en un Estado independiente" pero ha añadido que para serlo hay cosas que Cataluña aún no tiene. El expresidente de la Generalitat se refiere a el control territorial, la recaudación de impuestos y el sistema judicial.



"Nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. La cuestión es ahora cómo ejercemos ese derecho y aquí obviamente hay decisiones que tomar. Y estas decisiones deben tener un objetivo en mente: esto no va solo de proclamar la independencia, sino de convertirse de verdad en un país independiente", ha dicho.

El 'expresident' también ha reconocido que entre los dirigentes catalanes hay debate sobre si este es el mejor momento para hacer una declaración unilateral de independencia, y ha destacado la necesidad de ser pragmáticos y tener en cuenta la previsible reacción negativa del Gobierno central.El líder del PDeCAT ha pedido cautela ante una futura secesión la próxima semana.



Estas declaraciones se unen a la llamada al diálogo y la prudencia del conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, que abogó por abrir un tiempo sin "nuevas decisiones unilaterales" de las dos partes para dar una oportunidad al diálogo antes de una eventual declaración de independencia, que supondría "la suspensión del autogobierno" y "conflictos" en la calle.



Así, ha pedido "comprometerse por un tiempo las dos partes -Gobierno y Generalitat- a no tomar nuevas decisiones unilaterales y, por qué no, buscar la mediación de personas de reconocido prestigio para los dos gobiernos, que propicien una negociación de buena fe y transparente entre las dos legitimidades enfrentadas, la soberanista y la constitucionalista".

Esta llamada a la moderación o retraso de la declaración de independencia llega después de la fuga de decenas de empresas y de bancos a otras Comunidades Autónomas.