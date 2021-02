En Comú Podem admite que la coalición con el PSOE no pasa el mejor momento. 

La coalición está en crisis. El líder del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho este viernes que la unión con el PSOE "no peligra", aunque las relaciones entre socios "no pasan por el mejor momento". En una entrevista en Catalunya Ràdio que recoge Efe, Asens ha reiterado que "la violencia no es la vía" en relación a los disturbios tras las manifestaciones de apoyo al rapero Pablo Hasél y ha apuntado que ese es el mensaje que también defiende Pablo Echenique.

En ese sentido, las declaraciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reprochando a los morados su apoyo a los manifestantes violentos es "muy desafortunada", ha apuntado Asens. "Nosotros apoyamos a manifestantes, como ha dicho Echenique, pero no significa que estemos de acuerdo con los disturbios que hace una minoría y que no representa a las personas que están indignadas" por el encarcelamiento de Hasel pero también por el alto nivel de paro juvenil o el "archivo de la corrupción que afecta a la monarquía".

Preguntado sobre si está en peligro la coalición, Asens ha rechazado esa premisa y ha dicho: "Los dos socios tenemos el claro convencimiento de que estamos condenados a entendernos porque además no hay alternativa. Es este Gobierno o uno de PP, Vox y Ciudadanos".

"Las relaciones (entre PSOE y UP) ahora no pasan por el mejor momento pero lo hemos de interpretar como el debate normal en un Gobierno de coalición entre dos partidos distintos, uno republicano y el otro monárquico, y con una correlación de fuerzas determinada, pues nosotros somos el socio pequeño", ha explicado.

Y ha añadido: "No opinamos lo mismo sobre todo, pero tenemos un acuerdo de Gobierno que en términos generales se está cumpliendo". Por otro lado, Asens ha hecho llegar su apoyo a El Periódico de Cataluña, que fue atacado anoche en el marco de las protestas por el encarcelamiento de Hasel. "Atacar a un medio en nombre de la libertad es una incongruencia más", ha destacado.