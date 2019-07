Así encontró Vicente los cuatro huesos cerca de la fosa de las niñas de Alcàsser

Vicente y su mujer, movidos por la curiosidad que les despertó un documental sobre las niñas de Alcàsser, decidieron salir de excursión a un monte en el paraje de La Romana y su hallazgo está corriendo como la pólvora. Son los que han encontrado cuatro huesos -que han resultado ser humanos- cerca de la fosa donde fueron encontrados los cuerpos de Miriam, Toñi y Desireé después de ser asesinadas 26 años después.

Esta pareja no quiere ningún protagonismo "para no causar más dolor a la familia", asegura en su intervención en Espejo Público. En su llamada al programa de Antena 3 desmiente que el hecho de subir hasta allí responda a nada friki, sino a la curiosidad. "Yo no soy Dori la exploradora que va a excavar a ningún sitio", recalca. "Y tampoco soy un friki".

Una vez llegaron hasta la fosa pararon a descansar y se sentaron debajo de un árbol. A lo lejos vio algo que en principio le pareció una colilla, pero le llamó la atención. Se levantó para comprobar lo que era y según se acerca ve que podría ser un hueso. Coge un palo que hay al lado para darle la vuelta y ahí es donde se da cuenta de que está ante un hueso. Con el mismo palo remueve un poco la tierra "no excavo" y ve otros tres.

A continuación intenta llamar por teléfono pero "no hay nada de cobertura". Es entonces cuando decide guardarlos en el papel de aluminio que tenía de "los bocadillos que habíamos preparado para comer" y se los guarda en el bolsillo.

Un tanto nervioso por el hallazgo y sin querer alertar a nadie para evitar un revuelo dado el sitio donde estaban intenta llamar a los familiares una vez se acerca al sitio donde tenía el coche aparcado. Lo siguiente que hace es intentar ponerse en contacto con el profesor Francisco Etxeberría, que como no le responde rápidamente se dirige al cuartel de la Guardia Civil para entregarlo. En la bandeja de entrada de su correo sí encuentra la respusta del forense al día siguiente, donde le indica que sí que se tratarían de huesos humanos.

Precisamente Etxeberría se encontró un diente también en la zona de alrededor de la fosa el día que fue a hacer un documental para la televisión vasca. Ese diente fue analizado pero no tenía ya restos de ADN.

¿Cómo es posible que haya restos humanos alrededor de la fosa? El forente que hizo la segunda autopsia a las niñas de Alcàsser tiene claro que es normal por la forma de proceder que tuvieron a la hora de exhumar los cadáveres.