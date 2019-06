Así explica David Calle el Teorema de Rolle (pregunta 'trampa' en Valencia)

Los alumnos que se han enfrentado a la prueba de acceso de la Universidad en la Comunidad Valenciana y han tenido delante el examen de Matemáticas II no olvidarán sin duda una pregunta que ya consideran 'trampa' porque hacía ocho años que no aparecía y porque en algunos institutos "no se ha estudiado". Se trata del Teorema de Rolle, que el famoso youtuber David Calle explica así en su canal:

Más de 1,3 millones de personas están suscritas al canal de este profesor que se ha ganado a pulso ser el profe más famoso de Youtube. Es ingeniero y empezó a dar clase cuando se quedó en el paro. Creó su propio método para ayudar a los niños a comprender mejor las matemáticas, la física y la química. Es el creador y director de la página web Unicoos.

Pensando que los alumnos no tenían tiempo para repasar todas las materias, decidió colgar algunas clases extras o dudas en un canal de youtube y para sus sorpresa comprobó que a los alumnos les gustaba. Empezaron a colgarle las dudas y él a responderlas y ahora, cada día, recibe cerca de 200 cuestiones sobre matemáticas, física o química.

Además, tira de humor e ingenio para llegar a sus alumnos y aunque todavía usa pizarra suele cambiar los elementos de sus clase. Así, si va a coger un avión aprovecha para hablar sobre física e incluso ha recurrido al reto de la botella que practican todos los jóvenes para explicar algunas leyes fundamentales.

David Calle lleva diez años perfeccionando su método de aprendizaje y subiendo sus vídeos a youTube para enseñar física, química y matemáticas. Además, David es consciente de que no todo el mundo puede pagarse una academia o un tutor privado y el Internet podrían encontrar ese conocimiento de manera gratuita.