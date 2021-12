Así pagaron los Pérez-Maura un millón para salvarse de la cárcel en Guatemala.

"Un pacto de apoyo económico" consistente en el abono de un millón de dólares fue el acuerdo al que los hermanos Pérez-Maura llegaron con el empresario Juan José Suárez Messeguer para comprar su silencio en la supuesta trama de sobornos al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su 'número dos', Roxana Baldetti, por la que las autoridades judiciales del país centroamericano pidieron en 2016 la extradición de Ángel Pérez Maura. Unos hechos que, desde el pasado mes de abril, investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de la causa sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que recientemente ha recibido pruebas que acreditarían cómo los navieros pagaron al que fuera su socio para evitar verse salpicados en el procedimiento abierto en Guatemala.

Suárez Messeguer, el apoderado de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) que pasó un tiempo en prisión en dicho país por actuar de enlace con el gobierno guatemalteco para que Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) consiguiera la adjudicación pública para la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, ya declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, sobre los hechos que rodearon el pago millonario al expresidente Pérez Molina y su equipo. Y en ese momento se convirtió en un testigo "especial" para el magistrado instructor. Según indicó el juez en un auto del pasado mes de junio, el que fuera colaborador de los Pérez-Maura, tras su arresto en 2016, envió varios mensajes a los navieros para pedir una "justa indemnización", recordarles que estaba encarcelado por cumplir instrucciones sin cuestionarlas y subrayar su "lealtad".

Así, para compensar los daños personales ocasionados, se alcanzó un "pacto de apoyo económico", lo que llevó a la mujer del empresario español detenido en Guatemala, Alejandra Ochoa, a abrir una cuenta en Bulgaria a nombre de una empresa para canalizar el pago acordado. En este sentido, el juez instructor, que investiga este acontecimiento dentro de la pieza separada número 4 del caso 'Tándem', denominada 'Pit', libró una comisión rogatoria a Bulgaria para rastrear el pago de dicho millón de dólares. Asimismo, acordó imputar a José Jiménez Molina, por un delito de cohecho internacional por la presunta intermediación en dicha donación. Este investigado compareció ante García Castellón el pasado 24 de noviembre y, según han informado fuentes jurídicas a La Información, se desvinculó de esta operación.

'Levantado' el secreto bancario

Según el extracto de la cuenta bancaria abierta por la mujer de Suárez Messeguer en el banco Tokuda Bank Ad, incluido en la documentación que recientemente ha remitido Bulgaria a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, fue Ángel Pérez -Maura García quien desde una cuenta suiza hizo dos transferencias por el importe de 500.000 dólares. La primera tuvo lugar el 4 de junio de 2018, cantidad que justo tres meses después fue traspasado desde la cuenta de la entidad búlgara a otra a nombre de Alejandra Ochoa, bajo el concepto "Return of funds to owner" ("devolución de fondos al propietario"). El segundo envío de dinero que hizo el empresario español a la esposa de su socio en Guatemala tuvo lugar el 20 de septiembre de 2018. Cabe destacar que, según consta en la documentación obrante en la comisión rogatoria, la Sección 21 de la Sala de lo Penal del Tribunal Regional de Sofía autorizó la "revelación del secreto bancario" para poder enviar la información relativa a los movimientos bancarios al juez García Castellón.

Los hermanos Pérez-Maura ya fueron interrogados en 2019 como imputados por el pago de 7,5 millones de euros a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, reclamación que finalmente fue denegada en mayo 2018 por la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional. El plan elaborado por el agente encubierto, bautizado como 'Pit' -de ahí el nombre que recibe la pieza separada de la macrocausa-, habría contado con la ayuda económica de otro de los imputados, el empresario Adrián de la Joya, para impulsar la candidatura a la Presidencia de Guatemala del exembajador en Estados Unidos Julio Logorría con el fin de que éste librase al naviero de la causa por corrupción por la que estaba siendo investigado. Este 'negocio' se cerró en una reunión en Nueva York en febrero de 2017 , en la que habría participado Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según quedó registrado en un audio grabado por el propio comisario y que obra en el sumario de la causa.

Dos años más tarde, el juez García Castellón asumió parte de las diligencias abiertas en el país centroamericano sobre la presunta trama de sobornos al Gobierno guatemalteco con el objetivo de rastrear los 30 millones de euros 'perdidos' al otro lado del Atlántico entre 2012 y 2015. Por ello, según adelantó La Razón y han confirmado fuentes cercanas a la investigación a La Información, ante la demora para la causa que puede ocasionar la documentación reclamada por la Audiencia Nacional a Guatemala para esclarecer si se cometió un delito de cohecho internacional, el magistrado estudia la posibilidad de dividir en dos esta cuarta pieza separada del caso 'Tándem', para así poder cerrar ya la parte relativa a la intervención de Villarejo.

La cuenta bancaria en Bulgaria

De momento, el magistrado instructor ya cuenta con toda la información solicitada a Bulgaria acerca de la cuenta que Alejandra Ochoa abrió en dicho país a nombre de la empresa Altima BG Eood y todos los movimientos que se registraron entre el 21 de mayo de 2018 y el 1 de enero de 2021. Entre la documentación enviada se encuentra el acta de la constitución de dicha sociedad precisamente en fecha de 21 de mayo de 2018. Una sociedad "unipersonal", con sede administrativa en Sofía y constituida "por tiempo indefinido". Su ámbito de actividad, según reza el documento, es la "fabricación y venta de todo tipo de mercancías, prestación de todo tipo de servicios, prestación de servicios de consultoría e intermediación, comercio interior y exterior con todo tipo de mercancías y servicios, construcción, distribución y servicios de ingeniería, así como cualquier otras actividad no prohibida por la ley".

Ese mismo 21 de mayo de 2018, la esposa de Suárez Messeguer, a nombre de la empresa recién creada, abrió una cuenta de acumulación en el banco búlgaro Tokuda Bank Ad, si bien ésta es clausurada nueve días después, el 30 de mayo, para proceder a la apertura de una cuenta corriente en la misma entidad. Asimismo, según consta en los documentos incluidos en la comisión rogatoria, unos meses después, en concreto el 8 de octubre de 2018, Adriana Ochoa firmó ante un notario de Guatemala, un poder que se otorgó a Peter Ivanov Balabanov para que pudiera actuar como apoderado en este último depósito y le "represente ante el banco", aunque, eso sí, sin la capacidad de "firmar órdenes de pago para transferencias salientes, ni firmar cheques o sacar dinero de la cuenta".

Asimismo, las autoridades búlgaras también han enviado al juez García Castellón los correos internos enviados entre empleados del banco en referencia a la apertura de estas cuentas bancarias. Por un lado, la Asesoría Jurídica en el Departamento de Cumplimiento Legal y Prevención de blanqueo de capitales del banco constata que Ochoa, de nacionalidad mexicana, "no aparece en listados de sanciones y limitaciones", si bien la dirección de dicho departamento puso algún impedimento para aceptar el poder notarial, ya que no quedaba claro qué idioma -si búlgaro o inglés- domina la mujer del empresario encarcelado en Guatemala y si ésta había entendido el contenido del poder firmado. Finalmente, la cuenta a nombre de Altima BG Eood fue cerrada el 5 de mayo de 2020. Según la documentación, la directora ejecutiva de la entidad bancaria, el 27 de febrero de ese mismo mes, comunicó por escrito a Ochoa que dicha cuenta sería bloqueada al expirarse el "plazo de preaviso de dos meses de antelación", por lo que le emplazó a "emprender las medidas pertinentes dirigidas a transferir los fondos a otro banco búlgaro o realizar la transferencia a su contraparte en Bulgaria", al tiempo que advirtió de que no se permitía la retirada de dinero en efectivo.