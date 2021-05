Así serán las restricciones en cada comunidad tras el estado de alarma

El fin del estado de alarma, que vence esta medianoche, ha obligado a las comunidades autónomas a establecer sus propias restricciones para controlar la evolución de la pandemia y varias han recurrido a la Justicia para imponer limitaciones, especialmente las que afectan a la movilidad.

Los tribunales superiores de Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña ya se han pronunciado y consideran justificado mantener el toque de queda o limitar las reuniones por la situación sanitaria; no así el del País Vasco, que estima que el ordenamiento jurídico no permite acordar estas medidas fuera del estado de alarma.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado las medidas sanitarias de restricción de la movilidad en cinco zonas básicas de salud y queda por conocer si el de Navarra permitirá limitar las reuniones a un máximo de 6 personas y mantener el toque de queda. El resto de comunidades han establecido limitaciones de aforos y de horarios en hostelería, comercios, teatros, auditorios, museos, lugares de culto o instalaciones de deportivas. La mascarilla seguirá siendo obligatoria.

A partir de mañana se podrá viajar entre comunidades autónomas -salvo en áreas concretas de alta incidencia que sean susceptibles de poder cerrarse- y el toque de queda se levantará de forma generalizada en los territorios. Estas son las principales medidas adoptadas por las comunidades autónomas una vez finalice el estado de alarma:

Comunidad de Madrid

Eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios -aunque mantiene la recomendación, y no seguirá el toque de queda a partir de este domingo, momento en el que ampliará el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche.

Los centros comerciales podrán abrir una hora más, hasta las once de la noche, con el aforo limitado al 75% de su capacidad máxima y se amplía el aforo de las plazas de toros, incluido el de Las Ventas, del 40 al 50%.

Comunidad Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia ha avalado la limitación de la movilidad entre las 00:00 y las 6:00 y fijar en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales. Se contempla mantener límites del 75% del aforo en los espacios de culto.

Los establecimientos de hostelería y restauración podrán cerrar a las 23.30 horas y aumentar su aforo interior del 30 al 50%, mientras que en las terrazas al aire libre el aforo será del 100%.

Cataluña

El Govern ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mantener la limitación de reuniones a seis personas y el toque de queda, así como un aforo máximo del 50% en actos religiosos y ceremonias civiles.

Por otra parte, se flexibilizan las medidas en la restauración, actividades culturales y deportivas -que podrán abrir hasta las 23:00 horas con limitación de aforo-, así como de los comercios -en este caso hasta las 22:00 horas-.

Navarra

El toque de queda está establecido entre las 23:00 y las 6:00 horas. Se mantiene el cierre del interior de la hostelería y de toda actividad en zonas interiores de establecimientos como bingos, salones de juegos y recreativos.

Se podrá consumir sólo en las terrazas, que estarán abiertas con un aforo del 100%, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros en mesas con un máximo de cuatro personas. Se amplía el horario de apertura hasta las 22 horas. En domicilios, se limitan las reuniones a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales.

País Vasco

Decaen tanto los cierres perimetrales como el toque de queda y se elimina la limitación de las agrupaciones a 4 personas. La hostelería debe cerrar a las 22:00 horas, 2 horas más tarde que hasta ahora y sigue prohibido consumir en barra o de pie y en cada mesa un máximo de 4 personas.

Están cerrados los establecimientos y locales de ocio nocturno, así como las sociedades gastronómicas, lonjas juveniles y similares. A las 22:00 horas está fijado el cierre de establecimientos comerciales y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales, una hora más tarde que hasta el momento.

Castilla-La Mancha

Permitirá abrir a los establecimientos de hostelería hasta la una de la madrugada pero no la venta y el consumo de alcohol entre esa hora y las 6 de la mañana. Los grupos de comensales podrán llegar a diez, tanto en el interior como en el exterior, y los lugares de culto pasan de estar restringidos a tener un aforo del 100%.

Castilla y León

No habrá toque de queda ni confinamiento perimetral, tampoco límite de personas en las reuniones familiares y sociales, y los horarios y aforos irán de la mano de cómo evolucionen los datos de la Covid.

Así, con la Comunidad en el máximo nivel de alarma, la hostelería podrá abrir hasta la medianoche y ese horario se ampliará a medida que el nivel de riesgo de contagios vaya disminuyendo, aunque el cierre del interior de la hostelería se mantendrá en aquellos municipios con más de 150 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

En la misma línea, en otras actividades de ocio, deportivas y sociales, como celebraciones religiosas y civiles, o piscinas, se irán reduciendo las limitaciones de aforo en función de la mejora de los datos.

Andalucía

La Junta activará una desescalada en tres fases de las restricciones de horarios y aforos, vinculadas al nivel de vacunación, y la desarrollará durante mes y medio, con el objetivo de entrar el 21 de junio en la etapa de "normalización" si hay alrededor de un 70% vacunado.

La primera fase supondrá la apertura de la hostelería hasta las 00:00 horas; reuniones de hasta 10 personas en exterior y 8 en interior. Los pubs y discotecas, que llevan un año cerrados, podrán abrir hasta las 2:00 horas, mientras que las pistas de baile sólo se autorizarán en el exterior y con mascarilla.

Se cerrarán los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial.

Aragón

Permanecen los cierres perimetrales en las zonas de salud con peores datos y quedan suspendidas las fiestas patronales, verbenas y otros eventos populares hasta el 31 de agosto

En cuanto a los aforos, en las zonas confinadas se permiten grupos de un máximo de cuatro personas en espacios privados y en hostelería. En el resto de la comunidad se permiten grupos de hasta seis personas.

El Gobierno ha establecido el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a las 20:00 horas en el caso de las zonas confinadas y a las 22:00 horas en el resto.

Asturias

Se flexibilizan las restricciones en casi todos los sectores, como el de la hostelería, que amplía el horario del interior hasta las 01:00 horas y se eleva a seis el número máximo de personas en mesa.

En los comercios de más de 300 metros cuadrados, el aforo se eleva del 50 al 70% de la capacidad total, la misma limitación que deberán cumplir los negocios ubicados en centros y parques comerciales y las visitas culturales guiadas podrán ser en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores.

Baleares

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado las medidas sanitarias aprobadas por el Govern, incluido el toque de queda, que se mantendrá entre las 23:00 y las 6:00 horas hasta el 23 de mayo.

La justicia también ha respaldado las medidas de control del tránsito de viajeros nacionales en puertos y aeropuertos de las islas, la limitación del número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios, así como el aforo en lugares de culto.

Canarias

El Gobierno canario ha optado por mantener vigentes todas las medidas de prevención de la Covid-19 que ya aplicaba, aunque pidiendo la aprobación judicial para aquellas que afectan a derechos fundamentales.

De esta manera, si el Tribunal Superior de Justicia los autoriza, se mantendrán los toques de queda, los cierres perimetrales de las islas en nivel 3 y 4 alerta (en la actualidad, ninguna), el número máximo de personas en comidas, encuentros o reuniones y los topes de aforo para los templos y lugares de culto.

Además, desde este sábado la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud puede sancionar con multas de hasta 600.000 euros las infracciones de las normas de prevención de la Covid-19.

Cantabria

Al igual que ocurría durante el estado de alarma, los establecimientos hosteleros podrán servir sólo en el exterior hasta las 22.30 horas y la reducción de aforos se mantiene en las mismas condiciones mientras Cantabria continúe en el riesgo alto de contagio.

El interior de la hostelería permanecerá cerrado hasta el 11 de mayo y las terrazas pueden funcionar con 6 personas de máximo por mesa y un 75% de la capacidad. La reuniones están limitadas a 4 personas en interiores de zonas públicas y en espacios privados también se recomienda ese número.

Extremadura

No prorrogará el toque de queda, pero los horarios de las actividades permitidas no podrán exceder de las doce de la noche y el Consejo de Gobierno ha aprobado un Sistema de Medidas y Aforos en virtud del nivel de alerta.

Los territorios podrán definirse por el nivel de alerta del 1 al 4, en función de 5 parámetros: Incidencia, Trazabilidad, Positividad, Ocupación Hospitalaria y la UCI y habrá actividades de riesgo en función del nivel de alerta.

Galicia

Se levanta el cierre de la comunidad autónoma aunque se mantiene en los municipios más afectados y el toque de queda se establece a partir de las 23 horas en los municipios que estén en nivel máximo. Se permiten las reuniones de un máximo de cuatro personas en espacios cerrados y de seis personas en espacios al aire libre, sean de uso público o privado.

Galicia mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes entre la 01:00 y las 6:00 horas, tanto en interior como exterior y el cierre de las hostelería en los municipios en nivel máximo. Los locales de hostelería podrán estas abiertos hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta las 01:00 horas (excepto en los municipios con nivel máximo).

La Rioja

No hay restricciones de movilidad nocturna y el gobierno autonómico recomienda que las reuniones no superen un máximo de 6 personas. En hostelería se ha fijado el cierre a las 00:00 horas, un aforo del 50% en interiores, la recomendación de 6 personas por mesa y 2 metros de distancia y está prohibido el consumo en barra.

Murcia

Decae el cierre perimetral de la comunidad autónoma, aunque se aplicarán confinamientos por municipios en los que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes y en los que registren un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior. El toque de queda pasará a ser una limitación nocturna horaria (desde medianoche hasta las 6 horas) en las actividades no esenciales.

En el caso de las reuniones privadas se amplía de cuatro a seis personas el número de participantes, la misma cifra que en espacios públicos, tanto en el interior de los establecimientos (anteriormente eran 4 personas) como en el exterior.

Ceuta

Flexibiliza los aforos permitidos tanto en el interior como en el exterior de los locales pero mantiene la prohibición al ocio nocturno. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, pasa de 4 a 6 personas. El horario de cierre del local se amplía a las 00.00 horas y se eliminan las limitaciones en las entregas a domicilio.

Melilla

