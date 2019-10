Las asociaciones judiciales apoyan a la Policía y rechazan el caos en Cataluña

La escalada de violencia en las calles de Cataluña que arrancó tras conocerse las condenas del procés el pasado lunes, ha provocado la reacción unánime de las cuatro asociaciones de jueces que se han pronunciado para denunciar los hechos violentos y el "vandalismo" que se vive en dicha comunidad desde hace cerca de una semana, así como para respaldar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La primera en reaccionar a los disturbios que se viven con especial intensidad en la ciudad condal por radicales de la extrema izquierda ha sido la Asociación de Profesionales para la Magistratura. Desde sus filas se lanza un mensaje de "respeto absoluto a la Constitución" y de apoyo a los agentes de Policía Nacional trasladados al terreno así como de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra cuando se cumple la sexta jornada de disturbios. Hasta esta madrugada el balance total era de cerca de 200 personas detenidas y 288 agentes heridos, según ha explicado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa este mediodía.

La mayoritaria Juezas y Jueces para la Democracia se suma a la condena de los disturbios y a la defensa del Estado de Derecho. En conversación con este diario, su portavoz Ignacio González explica que los derechos de reunión y manifestación han de ejercerse "de modo pacífico". Asegura además que cabe recordar que la sentencia conocida el pasado lunes ha sido dictada con garantías y que los nueve condenados a prisión pueden ser merecedores de beneficios penitenciarios durante la ejecución del fallo. Ello es así en tanto la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena no accedió a la petición de la Fiscalía de que se les obligara a cumplir al menos la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado.

Respaldo a la labor judicial

Desde la asociación judicial Francisco de Vitoria se suman a la condena y piden cautela en tanto los disturbios que están teniendo lugar no representan al sentir mayoritario de la sociedad catalana. Así lo explica en declaraciones a La Información la magistrada adscrita a esta asociación Natalia Velilla, la cual añade que la violencia "no puede justificarse" únicamente por no compartir el dictamen de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los doce acusados juzgados por la deriva independentista.

Por su parte, Foro Judicial Independiente muestra su "más enérgica repulsa" a los acontecimientos vividos en Cataluña los últimos días. En una nota difundida este domingo se pronuncia en línea con el resto de asociaciones y muestra además su "reconocimiento y admiración" a todos los policías heridos en los "terribles altercados". Del mismo modo destaca las "dificilísimas circunstancias" en las que están trabajando algunos miembros de la carrera judicial tras las detenciones presuntos participantes en la oleada de disturbios. Se refiere a la multitudinaria protesta que se vivió anoche en los juzgados de Girona para impedir que el traslado a prisión de los detenidos en el marco de las protestas.

El Gobierno, por su parte, continúa con las investigaciones acerca de los promotores intelectuales de estos altercados. El pasado viernes el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el cierre de la página web de Tsunami Democràtic así como todos sus perfiles en redes sociales. La investigación a este movimiento parte de la petición de la Fiscalía la cual atribuye delitos "semejantes" a los impuestos a los nueve miembros del ala radical de los CDR detenidos el pasado mes en Cataluña por terrorismo, según informan fuentes jurídicas.