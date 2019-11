Las asociaciones fiscales contraatacan a Sánchez: "No nos puede dar órdenes"

Las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acerca de que el Ejecutivo controla al Ministerio Fiscal han sentado como un jarro de agua fría entre las asociaciones de fiscales que han respondido al unísono contra esta afirmación asegurando que el Ejecutivo no puede darles órdenes y que prueba de su independencia es la postura mantenida durante el juicio del procés en la que se defendió en todo momento que los acusados cometieron con sus hechos un delito de rebelión.

Así, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, explica en declaraciones a este diario que las declaraciones que ha hecho el líder del PSOE en una entrevista en RNE son "muy desafortunadas" y no se ajustan "en absoluto" a la realidad. Al ser preguntado por la reactivación de las órdenes de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, Sánchez ha dado por hecho durante su intervención radiofónica que el Ministerio Público depende del poder ejecutivo; una tesis que se conoce después de que en el debate electoral del pasado lunes ya anunciara su compromiso de "traer de vuelta a España" al líder independentista.

Sin embargo, el pronunciamiento sobre la petición formulada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, depende exclusivamente de la Justicia belga, la cual estudiará su posible entrega a España por los delitos de sedición y malversación en una vista fijada para el próximo 16 de diciembre. "Legalmente el Gobierno no puede dar órdenes a la Fiscalía y eso ha quedado acreditado en el juicio del 'procés'. Los fiscales mantuvieron su postura y fue la Abogacía General del Estado la que cambió la orientación jurídica de la acusación", replica la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales.

"No sabe de lo que está hablando"

En el mismo sentido se ha expresado Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). En conversación con este diario explica que esas declaraciones manifiestan una clara "ignorancia" acerca de cómo funciona el Ministerio Fiscal y de su relación con el Ejecutivo. Al respecto se ha remitido al artículo 8 de su Estatuto que determina que el poder ejecutivo puede interesar a la Fiscalía que "promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público". No obstante, la respuesta depende exclusivamente de este órgano independiente.

"No sabe de lo que está hablando. Demuestra ignorancia. Lo que pasa es que hay hábitos fruto de un sistema podrido en virtud del cual el que nombra se considera que tiene derecho a mandar sobre el nombrado, pero la Ley no es así", explica Viada en referencia al sistema de elección de la figura de fiscal general del Estado. Efectivamente, es el Ejecutivo el que propone su nombramiento si bien no puede cesarle. De hecho, solo se les puede cesar en cinco supuestos determinados, de acuerdo su estatuto orgánico, el cual estipula que uno de esos escenarios se da cuando cesa el Ejecutivo que lo ha propuesto.

Puigdemont usará sus palabras en Bélgica

En su opinión, las declaraciones acerca del presunto control que ejerce el Gobierno de Sánchez en la Fiscalía "no ayuda" al proceso abierto contra Puigdemont; más bien todo lo contrario. De hecho, la defensa que ejerce el abogado Gonzalo Boye ya se ha pronunciado acerca de este asunto asegurando que lo emplearán en su defensa en Bélgica, según ha podido confirmar La Información. Además, ha ironizado en redes sociales con que el actual presidente del Ejecutivo en funciones lo que quiere es que le fichen como letrado de Puigdemont y que ha hecho suyo el famoso "la Fiscalía te lo afina", en referencia a unas manifestaciones del exministro del Interior Fernando Díaz filtradas en prensa sobre la deriva soberanista en Cataluña.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se ha pronunciado en similares términos a las otras dos asociaciones aseverando que el Ministerio Público es un órgano independiente y así lo recoge el Estatuto que les regula. Con todo, falta por conocer la reacción de la fiscal general del Estado, María José Segarra, la cual se encuentran volando a Paraguay para participar en una reunión de la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos).