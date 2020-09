Asociaciones de jueces reclaman al CGPJ explicaciones por la ausencia del Rey

La ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos del próximo viernes ha provocado disparidad de reacciones en la carrera judicial. Así, mientras hay asociaciones de jueces que reclaman al CGPJ explicaciones acerca de por qué el Monarca no estará en el acto que siempre suele presidir, otras consideran que no es momento de fomentar la división y restan importancia a que el jefe del Estado haya declinado en último momento su participación en el acto de entrega de despachos a los 62 nuevos miembros de la carrera judicial.

La polémica estalló este martes cuando se conoció que el Monarca no estaría presente en el acto que se celebra este próximo viernes en Barcelona. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por este medio explican que en un primer momento Casa Real confirmó su asistencia, motivo por el cual se incluyó su participación en las invitaciones del evento. No obstante, este mismo martes declinó su participación sin ofrecer más detalles al respecto. Se trata de un razonamiento que no ha convencido ni a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ni a Foro Judicial Independiente, que aseguran que su asistencia ha sido una constante en los últimos años y que no se entiende este cambio de rumbo.

Así lo ha explicado el portavoz de Francisco de Vitoria en declaraciones a este medio. Según precisa, y sin entrar a hacer valoraciones políticas, en el acto que este viernes presidirá Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, siempre ha habido presencia de la Familia Real, bien fuera el Rey Emérito o Felipe VI en calidad de príncipe. El motivo es porque se trata de "escenificar y simbolizar" que hay una promoción de jueces -en este caso 33 mujeres y 29 hombres- que van a ser investidos y que se trata de un gesto tan importante como el hecho de que un diputado recoja su acta de parlamentario o que un ministro tome posesión de su nuevo cargo. "Se merecen una explicación de por qué su entrada en la carrera judicial va a estar degradada desde el punto de vista institucional con respecto a otros poderes del Estado", explica.