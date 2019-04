La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell al no quedar probado el blanqueo

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell de los delitos de blanqueo de capitales que pedían para él por blanquear 19 millones de euros resultado de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol. Los magistrados resuelven, tras el juicio celebrado el pasado mes de febrero, que no se han podido acreditar las acusaciones contra el exdirectivo azulgrana que pasó 22 meses en prisión preventiva por su implicación en esta operación, bautizada como Rimet.

"Solo nos ha sido posible llegar hasta donde hemos llegado", explican los magistrados en su resolución en la que también absuelven a los otros implicados en esta presunta red como son su mujer Marta Pineda, el gestor andorrano Joan Besolí, sus socios Pedro Andrés Ramos, José Colomer y el empresario de origen libanés Shahe Ohannessian. Cabe destacar que la Fiscalía pedía inicialmente penas para todos ellos de hasta 11 años de cárcel -como es el caso de Rosell, para quien también solicitaba una multa de 56 millones de euros-. Sin embargo, tras la vista celebrada en la Audiencia Nacional, el Ministerio Público rebajó sustancialmente su petición de cárcel para Rosell, dejándola en seis años, y para el resto de acusados.

La sentencia concluye que, tras todas las pruebas practicadas en la vista oral, quedan "dudas" tanto en relación a la ilegalidad de las comisiones que se habrían repartido de los fondos percibidos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) como de las sospechas sobre la naturaleza de sus sociedades. La investigación arrancó en junio de 2015 a tenor de las pesquisas que estaba llevando a cabo la Fiscalía de Nueva York sobre la participación de funcionarios de la FIFA en el reparto de importantes comisiones de actividades de marketing deportivo. Como resultado de la misma se produjo ya en mayo de 2017 la detención de los acusados. Rosell y Besolí estuvieron privados de libertad durante toda la instrucción de la causa debido a un alto riesgo de fuga, de acuerdo con el criterio de la magistrada Carmen Lamela y de la Sala, que le denegaron la libertad en más de una decena de ocasiones.

La Sala explica que lo que para el Ministerio Público fueron comisiones ilegales obtenidas mediante su intermediación en los contratos con la selección brasileña de fútbol y de esponsorización de Nike, pudieran ser retribuciones que no tienen reproche penal. También razona que no se descarta que las sociedades a nombre de los acusados con las que se habrían blanqueado dichas mordidas tengan una actividad real. Ahora bien, la sentencia pone el acento en que no ha quedado acreditado el delito antecedente que se exige para que pueda demostrarse el blanqueo de capitales. Además precisa que en este caso concreto, el delito antecedente se considera cometido en Brasil, con lo cual ello hace necesario que concurra el requisito de la doble incriminación, es decir, que los hechos por los que se les han juzgado sean delito en la legislación brasileña y también en la española.