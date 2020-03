La Audiencia confirma el archivo del caso contra Garzón por los audios de la Gürtel

La Justicia no investigará, por el momento, las presuntas maniobras de Baltasar Garzón para instruir el caso Gürtel. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al magistrado que cerró esta causa nacida tras la presentación de una querella por parte del exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, contra el juez inhabilitado. Los magistrados consideran que el asunto relativo a que pudo haberse concertado con el comisario José Manuel Villarejo para atribuirse la investigación de esta causa de corrupción contra el PP está cerrado.

Ahora bien, en su auto al que ha tenido acceso La Información,dan la razón parcialmente al que fuera número dos de la trama liderada por Francisco Correa en cuanto a que el archivo no es libre (que se podría entender como una causa juzgada) sino que es provisional, lo cual quiere decir que se podría reabrir si aparecieran nuevos datos que propiciaran una nueva investigación. Crespo presentó una querella contra Garzón en octubre de 2018 tras difundirse en prensa unos audios del comisario jubilado en los que se le escuchaba hablar acerca de los hechos que ocurrieron horas antes de que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional admitiera el caso a trámite.

En la querella, Crespo aseguraba que Garzón tenía interés en instruir esta causa de corrupción por "un propósito político muy concreto". Se refiere a la conversación que mantuvo el agente secreto con el comisario Gabriel Fuentes en la que le cuenta que, un día antes de que se admitiera a trámite la denuncia por la trama Gürtel en el año 2008, mantuvo una reunión con Garzón, con Juan Antonio González, entonces comisario general de Información, y con José Luis Olivera, exjefe de la UDEF. Unos hechos que la defensa de Crespo tachó de "confabulación" para "teledirigir" la causa.

Mira también Pablo Crespo litiga para reabrir la causa contra Garzón por los audios de Villarejo

"Preparar lo de la Gürtel"

La querella que presentó Crespo contra Garzón por delito de prevaricación recayó en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid, del que es titular Esteban Vega. El magistrado, pese al criterio mantenido por la defensa del expolítico popular, declinó practicar diligencia alguna y acordó el sobreseimiento libre del asunto al considerar que no se había cometido delito con estos hechos. Crespo, disconforme con la resolución, recurrió este archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid al entender que no podía quedar impune lo recogido en los audios de Villarejo.

Los mismo se grabaron durante una comida en el restaurante Rianxo el 29 de octubre de 2009 y en dicho encuentro, que contó con la presencia de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el comisario confesó que acordó una cita con el juez inhabilitado para "preparar lo de la Gürtel". Sin embargo, el magistrado Vega zanjó la causa en febrero del pasado año al considerar que el asunto ya fue tratado durante la instrucción y el posterior juicio por la etapa I de la trama Gürtel y, por tanto, se trata de una "cosa juzgada". No obstante, Crespo recurrió este archivo asegurando que el que Garzón "no ha sido ni condenado ni absuelto en otro proceso", por lo que no podía entenderse como un hecho juzgado.

Cruce de acusaciones

Ahora, los jueces de la Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid dan la razón al expolítico porque, aunque el asunto no se tiene que volver a reabrir al haberse debatido ya en profundidad en uno de los juicios de la trama Gürtel, alegan que el archivo no puede ser libre sino provisional. "No todo acto administrativo ilegal debe ser considerado plenamente injusto", reza el auto del que ha sido ponente el magistrado Luis Carlos Pelluz, el cual recuerda que, en lo que respecta al caso Gürtel, "no se produjo ninguna alteración del reparto" y que la competencia que asumió Garzón fue "conforme a derecho".

El Supremo condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación en 2012. El alto tribunal le expulsó de la carrera judicial tras concluir que en la investigación previa al estallido de la trama intervino de manera irregular las comunicaciones que mantuvieron los detenidos desde prisión con sus abogados. Sin embargo, Garzón siempre ha negado estos extremos y también ha llevado a los tribunales su lucha frente a quienes apuntan que concertó con Villarejo la instrucción de la Gürtel. Así ocurrió cuando pidió a la Fiscalía Anticorrupción que investigara las acusaciones del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, 'el Albondiguilla'. El expopular dijo que Garzón estaba detrás de unas órdenes que recibió para implicar a Luis Bárcenas en la trama que lideró Francisco Correa.