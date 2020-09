La Audiencia corrige al juez y devuelve a Iglesias su condición de perjudicado

Nuevo giro de 180 grados en el Caso Dina. Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han dado la razón al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y han ordenado al magistrado que investiga el caso Villarejo que le devuelva su condición de perjudicado en esta pieza décima del caso Tándem. Consideran que no se puede descartar que José Manuel Villarejo esté detrás del robo del teléfono de Dina Bousselham ni tampoco de la difusión en prensa de su contenido puesto que él tenía una copia de todo este material. Según concluyen los magistrados, el hecho de que hasta hoy no se haya podido probar si el robo fue "un hecho casual o una actuación deliberada" no es causa suficiente para que el vicepresidente segundo del Gobierno pierda su condición de perjudicado.

Tras un estudio cronológico de todos los hechos que se han ido produciendo en esta investigación desde su arranque en marzo de 2019, los magistrados de la Sección Tercera determinan que no se puede acreditar que Villarejo esté detrás del supuesto robo y de la difusión en prensa del contenido del teléfono pero tampoco descartan este extremo. Según explican en su auto, en esta macrocausa se investiga una organización criminal en la que, presuntamente, el comisario jubilado recibía, entre otros, encargos de participar en maniobras de intoxicación informativa y de realizar campañas de desprestigio. "Dada la correlación de fechas todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para el Sr. Iglesias, debe mantenerse a este último su condición de perjudicado", sentencian.

Los magistrados concluyen que tras las periciales practicadas tampoco se puede dar por sentado que Iglesias esté detrás de la destrucción de la tarjeta. Sobre este punto, que se está convirtiendo en la parte troncal de las pesquisas, la Sala de lo Penal hace hincapié en que no se ha demostrado que Iglesias entregara a Dina a mediados de 2016 la tarjeta dañada, sino que lo que Bousselham apuntó en sede judicial es que cuando recuperó el dispositivo y fue a ver lo que había en su interior éste no funcionaba, motivo por el cual no pudo visualizarlo. Se trata de una tesis muy diferente a la que defiende el magistrado Manuel García Castellón el cual apuntó con el avance de la causa que no se descartaba que Iglesias estuviera detrás del destrozo, lo que sería constitutivo de delitos de daños informáticos.