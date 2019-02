La Audiencia fija junio de 2020 como la fecha límite para investigar el caso Rato

Ni Rodrigo Rato ni la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia Provincial de Madrid considera que ninguna de las dos partes principales del procedimiento en el que se investiga el origen presuntamente fraudulento de su fortuna, tienen razón en lo que respecta a la fecha de caducidad de la instrucción. De esta forma, desestima los recursos que presentaron contra la decisión del juez instructor, Antonio Serrano-Arnal, y ratifica su decisión de alargar las pesquisas 18 meses más, es decir, hasta junio de 2020.

Tal y como adelantó La Información, el exvicepresidente del Gobierno recurrió la decisión del instructor en sentido de que no se alargara más esta investigación -a su juicio "agotada"- que arrancó en el año 2015 por delitos contra la Hacienda Pública, allanamiento, blanqueo y corrupción en los negocios. Por su parte, la fiscal del caso, Elena Lorente, consideró que el tiempo acordado por el juzgado de instrucción número 31 de Madrid era insuficiente debido a la "complejidad" de la causa y por ello pidió que se alargara por espacio de tres años más, a contar desde el 1 de diciembre de 2018.

Los magistrados de la Sección 23, que resuelven los recursos de este procedimiento, concluyen que la decisión del instructor casa con lo expuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal aunque puntualizan en su auto que este nuevo plazo "no tiene por qué ser un horizonte inmutable” y que, por tanto, "no tiene por qué agotarse" en caso de que no se practiquen más diligencias de cara a averiguar si el también exdirector gerente del FMI defraudó 6,8 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2004 y 2015, tal y como recoge un informe de la ONIF incorporado a la causa.

Al respecto cabe destacar que, recientemente, la Audiencia de Madrid rechazó indagar las presuntas cuentas que el exvicepresidente popular tiene abiertas en países como Reino Unido, Luxemburgo, Mónaco, Alemania, Panamá o Suiza debido exclusivamente a que, de cursar las comisiones rogatorias solicitadas por Anticorrupción, la instrucción de la causa que se instruye en los juzgados de Plaza Castilla sobre el origen de su fortuna se dilataría "enormemente".

Con todo, Serrano-Arnal ya ha concluido la instrucción de una de las piezas que forman parte de esta macrocausa relativa al presunto cobro de comisiones irregulares de los contratos de publicidad de la entidad con motivo de su salida a bolsa. Por ello propuso juzgar al expresidente de Bankia y otras doce personas (entre ellas el exconsejero de la entidad José Manuel Norniella) además de las agencias Publicis y Zenith en calidad de personas jurídicas, por estos hechos. El instructor consideró que había indicios suficientes que acreditaban que durante los ejercicios de 2011 y 2012 Bankia contrató los servicios de publicidad de Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros que las dos mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones.

Más diligencias en la pieza de blanqueo comisiones de 400.000 euros

Por otro lado y en un auto separado, los magistrados desestiman el recurso presentado por Rato contra la adopción de una serie de diligencias de investigación en la pieza en la que se indaga si cometió blanqueo de capitales. Al respecto, la Sección 23 concluye que esta batería de pruebas solicitada por la Fiscalía el pasado mes de noviembre no forma parte “de una investigación prospectiva y o general”, como afirma la defensa de Rato, sino que van encaminadas a esclarecer los hechos “que tienen relación directa con el objeto de esta pieza separada”.

La investigación que suscita en esta pieza el Ministerio Fiscal se centra en una operación concreta, que se corresponde con personas muy concretas y con un reflejo bancario determinado", reza el auto en referencia al ingreso en sus sociedad Kradronara de presuntas

comisiones de 270.000, 64.000 y 75.000 euros cobradas a su vez por Albisa a las agencias de publicidad anteriormente mencionadas durante los años 2011 y 2012.