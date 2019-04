La Audiencia libra al Santander del caso Popular y deja sin efecto su imputación

El Banco Santander ha ganado, al menos por el momento, su batalla judicial en el caso que sigue la Audiencia Nacional por la debacle del caso Popular. La Sala de lo Penal ha admitido su recurso contra la decisión del magistrado instructor, José Luis Calama, que le imputó el pasado mes de enero al considerarle heredero del negocio del Popular. De esta forma deja sin efecto su condición de investigado en el procedimiento aunque sin perjuicio de lo que derive del resultado de la práctica de nuevas diligencias.

En su auto, la Sala explica que la entidad que preside Ana Botín y que compró el banco por el simbólico precio de un euro, no tiene "ninguna responsabilidad penal como consecuencia de los hechos" que investiga la Audiencia Nacional desde octubre de 2017 y que son, por un lado, la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y por otro presunta falsedad de mercado al haberse difundido, ya en la última etapa de vida de la entidad, información que no se correspondería con la realidad para hacer caer el valor de sus acciones. Al respecto, la Sala desoye el criterio del instructor y asegura que no se le puede trasladar sin más los efectos de la entidad absorbida ni tampoco "la existencia de una cultura de incumplimiento de la norma".

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal -entre ellos su presidenta Ángela Murillo, que juzga también la salida a bolsa de Bankia- atienden de esta forma al criterio defendido por los servicios jurídicos de la entidad, que en sus dos recursos apelaron a la "muerte" del antiguo Popular. En ambos escritos, a los que tuvo acceso este diario, el banco trazó un auténtico divorcio con los anteriores gestores de la entidad- investigados en este procedimiento penal- y defendieron la legalidad de la fusión por absorción asegurando que no tenía "ninguna finalidad de fraude de ley".