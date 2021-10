La Audiencia da por prescritos varios delitos fiscales del empresario Aristrain. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado este jueves la prescripción de varios delitos fiscales que la Fiscalía y la Abogacía del Estado achacaban al empresario siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain, y por los que pedían 24 años de prisión y 410 millones de euros de multa. Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, Aristrain ha respondido en una breve intervención ante el tribunal que "en absoluto" se reconoce autor de un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009, por el que, hasta ahora, se enfrentaba a 64 años de cárcel y 1.190 millones de euros de multa.

Al comienzo de la sesión, la sección segunda, presidida por la juez Carmen Compaired, ha resuelto las cuestiones previas formuladas por las partes en la jornada anterior, y ha declarado la competencia de la sala para comprobar si el empresario "era residente en España" en la época de los hechos. No obstante, ha declarado prescritos los delitos que se le imputaban a través de una de las sociedades vinculadas, tras constar que "había transcurrido el plazo previsto sin que el procedimiento se dirigiera contra ella".

Se trata de International Restoration Cars Limited (IRC), domiciliada, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en las Islas Vírgenes Británicas, que habría corrido con los "gastos de adquisición y mantenimiento del chalet en Suiza en el que trapaceramente (Aristrain) fingía tener su domicilio, del yate de recreo, de los coches de lujo y de otros gastos personales".

Solo por ella, el Ministerio Público pedía 24 años de prisión por presuntos delitos sobre el impuesto de sociedades entre 2005 y 2009, y una multa total de unos 410 millones de euros. Esta sociedad fue, precisamente, la protagonista de la sesión anterior, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado anunciaron que "lo más normal" es que modificaran su acusación tras una reciente liquidación de la Agencia Tributaria sobre IRC que favorece "de forma evidentísima al acusado". Sin embargo, la decisión del tribunal, que ha despertado las protestas de las acusaciones, aparta definitivamente del juicio esta parte el relato.

Se acoge a su derecho a no declarar

Al filo de las 10:30 la sala ha dado comienzo al interrogatorio de Aristrain. "No me puedo declarar autor en absoluto", ha dicho el empresario, para acogerse, acto seguido, a su derecho a no declarar. Tras él han llegado los testigos de las acusaciones, entre ellos un antiguo escolta del siderúrgico, que ha explicado cómo era su día a día protegiendo a la familia hasta diciembre de 2006, fecha en la que acabó su relación profesional.

A preguntas de la Fiscalía, ha indicado que "en ningún momento" Aristrain le comunicó que se fuera a mudar a Suiza, si bien más tarde ha admitido que no tener información de todos sus movimientos era, justamente, una de las medidas de seguridad. Las acusaciones consideran 2006 como un año clave en la investigación puesto que fue a partir de entonces cuando el empresario "decidió simular vivir" en aquel país. Una versión que rechaza la defensa, que en las cuestiones previas insistió en que las autoridades suizas lo consideran contribuyente desde ese mismo año.