La Audiencia Nacional rechaza paralizar las medidas de Illa para confinar Madrid

Triunfo del Ejecutivo ante la Justicia por sus medidas para confinar Madrid. La Audiencia Nacional ha resuelto contra el recurso presentado el pasado jueves por un abogado particular contra lo acordado en la Conferencia Sectorial de Sanidad en el que solicitaba que se suspendieran por la vía de urgencia porque afectaban a los derechos de los ciudadanos. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso, que también se pronunciarán sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional de Ayuso, consideran que no concurre la circunstancia para adoptar cautelarísimas contra este acuerdo porque las medidas de confinamiento blando puestas en marcha están dirigidas a las comunidades autónomas y no a los ciudadanos.

La Sala ha resuelto por la vía rápida el recurso que interpuso el abogado Curro Nicolau apenas 40 horas antes de que entrara en vigor el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para frenar la propagación de la covid. El letrado se adelantó al Gobierno madrileño, que ya había anunciado que recurriría esta decisión ante los tribunales, y pidió que se resolviera con urgencia al tratarse de medidas que afectaban derechos fundamentales de los ciudadanos como son el de libertad de movimiento o de reunión. La Sala le responde que no se dan los requisitos para paralizar el plan del ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque ha abierto pieza separada y ha pedido informe a la Abogacía General del Estado para tramitar el recurso por la vía normal.

El abogado valenciano, que ya actuó contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por el estado de alarma, expuso en su recurso al que tuvo acceso este diario que las medidas sanitarias acordadas para todos aquellos municipios que presenten más de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes afectaban pilares básicos recogidos en la Constitución. Según apuntó, el plan acordado por el Ejecutivo central -y que afecta principalmente a la Comunidad de Madrid- tendría que haber justificado las medidas sanitarias acordadas y amparado en base a criterios científicos. En respuesta, los magistrados que admitieron a trámite el recurso el pasado viernes le aclaran que en este caso no concurren los requisitos para resolver por la vía de urgencia.

Decisión final de las CC.AA

Igualmente, analizan el contenido de la resolución aprobada por el departamento que dirige Salvador Illa para apuntalar que ésta va dirigida a las comunidades autónomas y, por lo, tanto, "no producen la afección directa de los derechos fundamentales del actor". La clave de este razonamiento se encuentra en el punto tercero del escrito del pasado 30 de septiembre, según el cual, las medidas ordenadas "se adoptarán por las comunidades autónomas en un plazo limitado y podrán ser revisadas por éstas". "Resulta así que, a la vista del propio tenor de las resoluciones impugnadas, éstas por sí mismas y en ausencia de la ulterior actividad administrativa de las comunidades autonómicas no producen la afección directa de los derechos" de los ciudadanos.