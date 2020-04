La Audiencia Nacional rechaza declarar a los policías como colectivo de alto riesgo

Los agentes de la Policía Nacional no forman parte de ese personal de riesgo contra la pandemia. Así lo ha decterminado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) este viernes, al rechazar la medida cautelar de declarar a los funcionarios del Cuerpo colectivo de "exposición de riesgo" ante el coronavirus, que había solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En ese mismo auto, la Sala desestima asimismo la petición subsidiaria que hizo el SUP, en el caso de que no se estimara la anterior, de declarar a los agentes de la Policía Nacional colectivo de "exposición de bajo riesgo".

El SUP hizo esta petición en una demanda interpuesta el pasado 8 de abril contra los ministerios de Trabajo y de Sanidad en impugnación del acto administrativo que elabora el "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)", del pasado 5 de marzo.

La Sala precisa que este no es el momento de efectuar "un profundo y sosegado análisis de la demanda principal", sino que esta resolución se centra "exclusivamente" en si concurren los presupuestos necesarios para la adopción de las medidas cautelares. Respecto al documento impugnado, los magistrados observan que en el mismo se advierte de su "permanente revisión".

El @Sup_Policia reclama a la Subdirección General de RRHH y Formación⤵️

1️⃣N°#Test y obligatorio negativo para reincorporcaión

2️⃣Datos EPIs y homologación

3️⃣Gestiones de @info_dgp para #AltoRiesgo

4️⃣Clasificación Puestos de trabajo

5️⃣Cifras #Covid_19#TuSeguridadNuestraPrioridad pic.twitter.com/GthNqlQ5XL — SUP (@Sup_Policia) April 24, 2020

Apuntan además a que el mismo SUP se dirigió por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "para reclamar la modificación que ahora solicita por vía judicial", y que el ministro respondió que la Policía podía verse ubicada en cualquiera de los tres escenarios previstos de riesgo, "conforme a la evaluación específica del riesgo de exposición de cada caso".

En la versión actualmente vigente, añade el auto, "la Policía no se contempla como un ejemplo de colectivo de baja probabilidad de exposición, sino que, dependiendo de la concreta actividad que desempeñe cada funcionario, podrá entenderse situado en el escenario de exposición de riesgo o de exposición de bajo riesgo". Y también -prosigue- "se les podrá considerar de baja probabilidad de exposición en los casos en que el agente desempeñe actividades que no consistan en atención directa al público, o que se realicen a más de 2 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que eviten el contacto".

Semanas de carencias

El SUP se reunió el pasado martes 14 de abril por videoconferencia con distintos grupos políticos para hacerles llegar las carencias de los agentes para protegerse del coronavirus y demandar un diagnóstico urgente, con test para todos los agentes. En una nota de prensa, el sindicato anunció que mantuvo contacto con los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos para solicitarles un "acceso mayor y más ágil" a los test de diagnóstico y la distribución de equipos de protección "suficientes y de calidad".

También reclamó la consideración como colectivo de alto riesgo con medidas laborales de conciliación y de teletrabajo. Este sindicato ha criticado el cese de José Antonio Nieto como jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una decisión "injustificable"y quien ya el pasado 24 de enero alertó sobre la amenaza del coronavirus.