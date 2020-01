Golpe de la Audiencia a los Pujol: el Fisco no acreditará falta de fondos en paraísos

El clan Pujol no va a poder incorporar a la causa de la Audiencia Nacional en la que se le investiga por organización criminal un informe clave de Hacienda que su defensa solicitó al magistrado instructor, José de la Mata. La Sala de lo Penal ha respaldado el criterio del juez y ha determinado que no se va a solicitar a la Agencia Tributaria esta diligencia con la que los acusados pretenden probar que no tienen fondos en paraísos fiscales.

Así lo ha determinado la Sección Tercera en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que reprocha a los Pujol-Ferrusola que la competencia para pedir este tipo de pruebas es de la acusación del procedimiento y no de las defensas. Además, explican los magistrados que lo relativo al patrimonio que la familia del expresidente Pujol tiene en el extranjero "ya está incorporado a las actuaciones", y, por tanto, "es innecesario practicar otras diligencias para buscar posiciones financieras que, se dice, no existen".

El matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola junto con sus seis hijos solicitó en un escrito remitido al juzgado el pasado 8 de septiembre que se librara oficio a la AEAT para que "certificara la inexistencia" de fondos en el extranjero con el fin, aseguraron, de "cercenar conjeturas y especulaciones con vocación de ser elevadas a categoría". El magistrado que investiga el origen presuntamente ilícito de la fortuna familiar replicó denegando la pretensión de los Pujol que buscaban demostrar de esta manera la ausencia de posiciones financieras en las 102 jurisdicciones adheridas al Estándar Común de Declaración.

Consideraciones "irrelevantes"

La respuesta de la Sección Tercera que preside el magistrado Alfonso Guevara es rotunda al asegurar que las consideraciones efectuadas por los investigados acerca de la "falta de colaboración" en esta investigación son "irrelevantes" para decidir si es necesario o no que Hacienda acredite este extremo. "La carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación y toda duda debe beneficiar a éstos. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa", sentencia el auto del pasado 10 de enero.

El procedimiento, que encara su recta final puesto que debe estar instruido en marzo de 2021, ha incorporado recientemente una prueba pericial estrella. Se trata de un informe definitivo de la Agencia Tributaria según el cual el expresidente catalán defraudó un total de 885.651 euros en el ejercicio del IRPF relativo al año 2000, el cual estaría prescrito. El documento, que obra en el sumario de la causa, concluye que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, abrió el 21 de septiembre del año 2000 una cuenta en la entidad financiera andorrana Banca Reig, ingresando el mismo día de su apertura 307 millones de pesetas. Diez años después, la cerró.

El origen de la fortuna

La investigación de la ONIF les llevó a concluir que, aunque la cuenta se abrió a nombre del hijo mayor del matrimonio Pujol Ferrusola, éste "no ostentaba ningún derecho de propiedad sobre los bienes "depositados", por lo que el verdadero gestor de todo ese patrimonio era su padre, Jordi Pujol i Soley. De hecho, aportaron también un documento manuscrito en el que se reconocía que éste era el "real propietario" de los fondos. Para la ONIF, que elaboró en informe apoyándose en las conclusiones de la UDEF y de las comisiones rogatorias aportadas al procedimiento, esta cuenta bancaria se distingue de también investigadas puesto que, a diferencia de esas ocasiones en las que hubo un "continuo flujo de capitales de entrada y salida", en ésta únicamente se hizo el abono inicial de 307 millones.

Pese a la tesis de los Pujol - que sostienen que el origen de su patrimonio familiar se debe a la herencia del abuelo Florenci-, los investigadores sospechan que derivaron gran parte de su fortuna a paraísos fiscales como Luxemburgo, Dinamarca o Andorra para eludir el pago de impuestos a Hacienda; motivo por el cual se les acusa de delitos fiscales, de organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros. Precisamente, la complejidad de la investigación fue uno de los motivos por los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 alargó hasta marzo de 2021 y de manera excepcional, este procedimiento penal.

De hecho, explicó que todavía está pendiente de cursar más comisiones rogatorias al extranjero así como a la espera de recibir informes de auxilio judicial en relación con el menor de los hijos varones Oleguer Pujol y otros investigados, lo que puede originar nuevas órdenes europeas de investigación y nuevos informes de la Agencia Tributaria.