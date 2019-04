La Audiencia Nacional sitúa en Uruguay y Bermudas 5 millones ocultos de Bárcenas

La Audiencia Nacional sigue sin ver motivos para acordar la excarcelación de Luis Bárcenas. La Sala de lo Penal ha denegado su pretensión de dejarle en libertad basándose en una serie de premisas de entre las que destaca la existencia de importante patrimonio oculto en el extranjero. De acuerdo con los magistrados, el que fuera máximo responsable de las finanzas del PP tiene hasta cinco millones de euros en diferentes sociedades ubicadas en Bermudas y Uruguay que hace que pudiera sustraerse de la Justicia y vivir fuera de España “holgadamente”.

En un auto con fecha del 10 de abril y al que ha tenido acceso La Información, la Sección Segunda determina que, aunque el extesorero popular alegó que esos fondos no suman cinco millones y que muchos de ellos no son de su propiedad, tiene a su disposición dicha cuantía que reparte de la siguiente forma: 200.000 euros en una cuenta de Bermudas, un millón de euros en la sociedad Lidmel Internacional, dos millones en Grupo Sur Valores; otros dos millones de euros más provenientes de la devolución de fondos de la cuenta de Rumagol y retiradas de efectivo que suman cerca de 353.000 euros.

Las dos sociedades que recoge el auto están ubicadas en Uruguay, que desde hace un mes no figura en la lista ‘gris’ de paraísos fiscales pero que sigue siendo destino de envío de fondos por su especial tributación. Aunque el magistrado Pablo Ruz ya apuntó durante la instrucción de la primera época de la trama Gürtel que Bárcenas trasladó parte de sus fondos en Suiza a estas sociedades radicadas en Uruguay, los magistrados acotan ahora las cuantías que tienen en cada una y se basan en esos montos para volverle denegar su salida del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

Se trata de la segunda vez en menos de un mes en la que la Sección Tercera resuelve dos recursos distintos relacionados con la libertad del extesorero del PP aunque la conclusión en ambos casos ha sido la misma. En el primero de ellos, los magistrados respondieron al recurso formulado por su defensa contra la prolongación del plazo máximo de prisión preventiva acordada para él y que se fijaba en junio de 2033, tal y como adelantó el diario El Mundo. Ya entonces el auto se hizo eco del patrimonio oculto en el extranjero cifrándolo en un total de 5 millones de euros, de acuerdo con el escrito de fecha de 19 de marzo y al que ha tenido acceso este diario.

En este caso concreto se pronuncian sobre su petición de libertad provisional la cual formula alegando que la condena por la primera época de la trama liderada por Francisco Correa no es firme y que todavía está pendiente de pronunciarse sobre este asunto el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Sala le responde que el hecho de que la sentencia del pasado mes de mayo no haya adquirido firmeza no resta para que se entre a valorar el posible riesgo de fuga considerando la gravedad de la pena, la cual asciende a 33 años de prisión por los delitos de falsedad documental y blanqueo, entre otros. Y en este sentido determinan que, a pesar de que los fondos en cuestión no han podido ser localizados, el simple hecho de que quede acreditada la existencia de esa cuantía en Uruguay y Bermudas es motivo suficiente para seguir manteniéndole en prisión provisional.

Recurre al caso Villarejo para desechar riesgo de fuga

En su recurso contra el auto del magistrado José de la Mata del pasado 19 de marzo, Bárcenas alega además no solo la existencia de arraigo personal y familiar sino también que es alguien "reconocido e identificable por todos" y que está personado en el caso 'Tándem' y más en concreto en su pieza número 7 denominada 'Kitchen'. En la misma se investiga un encargo concreto de espionaje costeado con fondos reservados del Estado en los que estaría implicada buena parte de la cúpula policial de entonces, incluido el principal acusado de este procedimiento, el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

A juicio de la Sala se trata de motivos todos ellos insuficientes para acordar su puesta en libertad puesto que, en lo que respecta a su condición de perjudicado por el robo de información sensible del Partido Popular, "no asegura" por sí solo que no vaya a sustraerse de la acción de la Justicia en tanto su personación en cuestión la puede seguir ejercitando su defensa. No obstante, el que fuera sucesor de Álvaro Lapuerta al frente de las finanzas del partido está especialmente interesado en que se indague sobre el dispositivo de seguimiento que ejecutó su exchófer Sergio Ríos Esgueva; asunto sobre el que declaró en sede judicial el pasado mes de diciembre.

La Audiencia Nacional acordó, tras hacerse pública la sentencia en mayo del pasado año, el ingreso en prisión provisional para los principales condenados en esta pieza de la macrocausa por los amaños en adjudicaciones y los pagos en B en el PP. Precisamente y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, los magistrados acordaron la aplicación de esta medida cautelar para Bárcenas (quien ya estuvo 19 meses en Soto del Real durante la instrucción de la causa) por el presunto entramado societario que el que fuera líder de las finanzas de los populares tiene en el extranjero y por el riesgo de fuga que ello conlleva.