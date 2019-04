La autopsia de Julen determina que murió por los golpes durante la caída al pozo.

La autopsia realizada a Julen, el niño de 2 años que murió tras caer el pasado 13 de enero a una profunda prospección en Totalán (Málaga), ha determinado que el pequeño falleció por la caída al pozo y que murió poco tiempo después de caer. Las conclusiones del informe descartan la teoría de la defensa del dueño de la finca, y único investigado, que señalaban el golpe con una piqueta como causa de la muerte.

El informe definitivo concluye que murió sobre las 13.50 horas del 13 de enero de 2019 y que "la causa fundamental de la muerte fue por precipitación", en la que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular", según han asegurado a Efe fuentes judiciales.

Sobre si pudo morir por el golpe de una piqueta durante las labores de rescate, como mantiene la defensa del dueño del terreno, los forenses descartan esa posibilidad, ya que "no se han observado fracturas en el plano superior de la bóveda craneal", y además la piqueta comenzó a funcionar casi cuatro horas después de su muerte.

Precisan asimismo que el hundimiento de la fractura no era muy pronunciado, por lo que si la punta de la barra le hubiese afectado le hubiera hundido completamente el fragmento óseo, algo que no sucedió, por lo que es más factible que se debiera a algún saliente de las paredes en los primeros metros del pozo. Los especialistas también señalan que la fractura descrita no es de suficiente entidad como para causar la muerte, máxime si existen otras causas más evidentes, señala la autopsia, donde los expertos reiteran que a la hora que comenzó a utilizarse la piqueta (a las 17.29 horas) el menor ya había fallecido.

En el apartado específico en el que analizan si algún objeto ajeno a las paredes del pozo pudo ocasionar alguna de las fracturas descritas, los forenses añaden que el hundimiento de la fractura que presentaba Julen no era muy pronunciado y que ésta estaba localizada en una cara lateral del cráneo de difícil acceso desde la zona superior.

El tiempo de supervivencia "fue corto"

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, los forenses indican que la muerte del pequeño se produjo a las 13.50 horas, a los "pocos minutos" tras la precipitación. En ese sentido, los especialistas argumentan en su informe otro de los motivos de por qué descartan que la piqueta utilizada en el rescate pudiera causar la muerte, indicando que ese objeto se comenzó a usar casi cuatro horas después de la muerte.

Los patólogos también apuntan que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierdo. Además, señalan que el tiempo de supervivencia "fue corto", que falleció "pocos minutos después de la precipitación".

En el informe del equipo médico del Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Málaga, que consta de veinticinco folios y en el que han participado cuatro forenses, se indica que a pesar de que el cadáver fue extraído trece días después de su caída presentaba un estado de conservación aceptable para su estudio necrópsico y que su muerte fue de origen violento.

Su cuerpo no presentaba más fracturas, según los forenses, por dos causas principales: que no se trató de una caída libre ya que la velocidad de precipitación se vio disminuida por la fuerza de rozamiento y que por la edad el menor tenía cierto grado de elasticidad ósea que dificultó la producción de más fracturas.

A raíz de la muerte de Julen el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió diligencias y ya ha tomado declaración a todos los implicados en el caso, desde los padres a las personas que participaron en las labores de rescate calificada una obra de ingeniería civil humanitaria.