Aviso de Borrell: la investidura de Pedro Sánchez puede retrasarse a septiembre

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que renuncia al acta de eurodiputado para seguir como jefe de la diplomacia española "en funciones" para no dejar el puesto vacante durante "demasiado tiempo" por la incertidumbre sobre la investidura de Pedro Sánchez. Un proceso que, según ha advertido Borrell, puede alargarse en el tiempo y no producirse hasta después de verano, en concreto en septiembre.

"De acuerdo con el presidente del Gobierno, hemos pensado que era más útil que siguiera ocupando el puesto de ministro que no incorporándome a un Parlamento que dentro de 15 días se va a ir de vacaciones", ha explicado Borrell en declaraciones a la prensa en la Eurocámara.

Si la investidura del Gobierno fuera posible "en el corto plazo, seguramente la decisión hubiera sido otra", ha reconocido Borrell, que ha anunciado que "de acuerdo con el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, esta mañana he remitido un escrito a la Junta Electoral Central comunicándole que renunciaba a tomar posesión" del acta de eurodiputado.

Sin embargo, ha admitido que "no parece que la investidura vaya a estar garantiza en los próximos días o semanas" e incluso no ha descartado que "la pospongan hasta después de verano". "Eso quien lo sabe mejor que nadie es el señor Iglesias", ha ironizado el ministro en funciones.

Borrell no ha aclarado si querría quedarse como ministro de Exteriores si Sánchez salva la investidura pero, eso sí, no ha cerrado la puerta a incorporarse a la Comisión Europea en el futuro. "Creo que tengo capacidad para serlo sin duda alguna", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "no hace falta ser europarlamentario para ser hipotéticamente comisario".