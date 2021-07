Ayuso acusa a Darias de mentir sobre la falta de dosis: "Muchas CCAA lo piden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de "faltar a la verdad" cuando asegura que solo Madrid se ha quejado por la falta de vacunas. "Otras muchas regiones están pidiendo lo mismo y no es por capricho, sino porque falta vacunas para poder seguir con las estrategias", ha lanzado la líder regional en una visita a Villaviciosa de Odón.

Darias se ha mostrado extrañada esta mañana en una entrevista en Onda Cero con que la Comunidad de Madrid haya sido la única que haya reclamado más viales, cosa que no ha ocurrido en otros territorios "de todo signo y color". Asimismo, ha reprochado que desde el Gobierno central se esté hablando de terceras dosis de refuerzo cuando "no han garantizado la primera y la segunda" y ha defendido que en Madrid "no sobran vacunas" sino que hay una estrategia por la que no se inocula un primer pinchazo hasta tener garantizado que se puede poner la pauta completa.

El hospital Isabel Zendal inocula "con normalidad"

Por último, sobre el cierre de una parte del Hospital Enfermera Isabel Zendal destinada a vacunación por el aumento de casos en la región, ha indicado que este centro inocula "con normalidad" y que esta bajada en las dosis que puede administrar por el aumento de pacientes irá vinculada a una "intensificación" en otros puntos.

"El problema no es el Zendal, sino que no llegan vacunas. No es un capricho. Cuando han ido mejor se dice, pero si faltan es nuestra obligación decirlo", ha zanjado.