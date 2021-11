Ayuso admite que necesita, como todos, una defensa de sus compañeros del PP.

Nuevo capítulo en la 'guerrilla interna' del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que desconoce de dónde vienen las filtraciones a los medios de comunicación contra ella pero ha admitido que, "como todos", ella también necesita apoyo, que haya una defensa por parte de los suyos para acompañarla "en este momento difícil".

"Filtraciones hay. No sé de dónde. No digo que vengan ni siquiera de dentro de la casa (PP), y quiero pensar que no es así, pero es cierto que llevo desde que soy candidata a la Presidencia 17 querellas en todos los juzgados habidos y por haber. Todas han sido archivadas, no se ha aceptado ni una", ha señalado en una charla-coloquio con el periodista Casimiro García-Abadillo, director del diario 'El Independiente', en Sevilla.

Ayuso ha incidido en que lleva "una campaña encima", a sus espaldas, "de intento de descrédito en el plano personal y familiar inmenso". A su parecer, no hay más que ver "según qué humoristas", de "ese progresismo" que tiene poco de "feminista", que intentan coger "a un determinado tipo de mujeres" y lincharlas "constantemente". "Es verdad que llevo encima una nube que ya... en fin... en el fondo no me importa", ha declarado. Para la presidenta madrileña, "lo más importante" es lo que le dice la gente en la calle o "lo que piensan los autónomos, los empresarios y la gente normal que está trabajando y quiere salir adelante".

"Todo eso es complicado y me rodea muchas veces, de dónde viene, de dónde no viene, no lo sé. Yo también necesito, como todos, que nos apoyen, que haya una defensa por parte de los míos también para acompañarme en este momento difícil, y sé que lo habrá. Lo bueno es que tengo para las cosas malas poca memoria. Me levanto todos los días pensando que la vida empieza de nuevo ese día", ha manifestado.

Lo que quiere es que cuando acabe su mandato al frente de la Comunidad de Madrid se sienta "orgullosa", por lo que cree que si desaprovecha la oportunidad estará "todo el día enfadada". "Como no tengo ganas de vivir enfadada pues, mira, el tema de las filtraciones, las críticas, todas las campañas o todo lo que pueda comentarse en tema de rumores... pues digamos que te va haciendo fuerte", ha señalado.

Respetuosa con "las jerarquías"

En cuanto a la batalla interna por el liderazgo del PP de Madrid, Ayuso ha hecho hincapié en que el debate "parece que está en torno a las fechas". En este sentido, ha defendido que ella es "respetuosa con las decisiones y con las jerarquías".

"Si el congreso se tiene que celebrar en una fecha o en otra, no me cabe más que asumirlo, aceptarlo y dar ese paso con ilusión", ha dicho, aunque a renglón seguido ha reiterado que a ella le gustaría que se celebrase "pronto" porque se cerrarían "heridas" y se evitarían "desgastes". La dirigente autonómica ha recalcado que se lleva dos años hablando de este asunto y que fue tras el 4M, cuando consiguieron "vestir de azul todos los municipios de la Comunidad y unir a la izquierda y la derecha en torno al mensaje de la libertad", cuando pensó que era "buena ocasión para dar un paso adelante".

"Yo he sido sincera al decir que tengo ilusión por presentarme y ya me he encomendado ahí a lo que venga. Me gustan los procesos electorales, sinceramente. Me parecen divertidos, creo es un momento muy bueno para debatir ideas, para ver cómo podemos afrontar el futuro...", ha dicho, preguntada por si teme que también otros dirigentes se presenten a liderar el partido en la región.

Los nombres

En cuanto a la posibilidad de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fuese su 'número dos' en la lista para encabezar la organización en la Comunidad, Ayuso ha sostenido que no quiere "hablar de eso", porque ya ha manifestado "unos nombres" que le gustaría que la acompañasen y porque si no hay ni fechas ponerse con los nombres tampoco le "apetece".

"Sí sé que a diferencia de mis antecesores, a mí sí que me gustaría que el equipo que me acompañase fuese una representación de parte del Gobierno, de la lista en la Cámara autonómica, de alcaldes... Me gustaría que tuviera más contrapesos pero nada más que eso. E integrar a todo el mundo", ha trasladado. Ayuso ha indicado que le gustaría presentarse en un congreso donde hubiera "una altísima participación" porque "no hay nada más bonito que sentirte realmente legitimado, como paso en el 4M", y también que de ahí se saliese "unidos". Así, ha subrayado que no ha entendido "nunca la política", en el debate de las ideas, que se salga reforzado porque se hace algo "contra otros".

Su relación con Casado y con García Egea

Respecto a su relación con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha limitado a decir que se llevan "bien" pero ha recalcado que su relación ha sido siempre con el presidente, Pablo Casado, porque han estado juntos "17 años" en el PP, en distintas responsabilidades y cuando él ha dado un paso, ella siempre le ha acompañado.

"Él me ha dado la oportunidad de presentarme y de hoy tener la suerte, el inmenso honor, de ser presidenta de la región que me vio nacer y la región de todos y donde vivo y donde estaré toda mi vida. Cuando hablo de él pues lo hago desde el más profundo agradecimiento. Por eso las palabras que pueda pronunciar sobre Pablo van a ser siempre en ese sentido", ha recalcado. Por ello, ha insistido en que nada le gustaría más que "ser la presidenta de un partido en la circunscripción por la que él se va a presentar a La Moncloa y estar ahí en el momento difícil para trasladarle a su vez la ilusión del 4M a sus urnas".